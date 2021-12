Venetsian tulvat ovat jo nähtävyys – "Ilmastonmuutoksen kieltäjät sanovat, että se on normaalia"

Unescon maailmanperintökohteisiin lukeutuvan Venetsian tulvista on tullut yksi nähtävyys muiden joukossa.

– Ilmastonmuutoksen kieltäjät sanovat, että se on normaalia, koska joulukuussa 1825 tilanne oli hyvin samankaltainen. Mutta parisataa vuotta sitten acqua alta tapahtui vain kerran muutamassa vuodessa, geomorfologi ja paleoklimatologi Fabrizio Antonioli kertoo.

1700-luvun puolivälistä 2000-luvun alkuun merenpinta on noussut Venetsiassa 80 senttimetriä. Kuuluisa venetsialainen taidemaalari Canaletto käytti camera obscuraa maalaustensa apuvälineenä ja tuli näin samalla dokumentoineeksi merenpinnan korkeutta.

– Grönlannista menetämme vuosittain noin 290 gigatonnia jäätä, mikä on hieman yli 3 000 kertaa roomalaisen Colosseumin painon verran päivittäin. Etelämantereelta menetämme suurin piirtein puolet tästä, meritieteilijä ja sotilasliitto Naton meritutkimuskeskuksen CMRE:n johtaja Sandro Carniel sanoo.

Rannikkoalueita koetellaan

Arviot siitä, miten paljon merenpinta tulee nousemaan Venetsiassa vuoteen 2100 mennessä, vaihtelevat suuresti. Carnielin mukaan varmaa vastausta on mahdotonta antaa, sillä ihmisten toiminta tai toimimattomuus vaikuttaa suuresti hiilidioksidipäästöihin ja sitä kautta merenpinnan nousuun.

– Vuoteen 2050 mennessä merenpinta tulee nousemaan vähintään 50 senttiä vuosituhannen alkuun verrattuna. Metrin nousu vuoteen 2070 mennessä on hyvin mahdollinen skenaario, johon kannattaisi varautua, hän sanoo.

Isompia ongelmia on luvassa rannikkotasangoilla sijaitsevissa metropoleissa, kuten Bangkokissa, New Yorkissa, Mumbaissa, Lagosissa ja Dhakassa.

Italia vajoaa

– Samaan aikaan kun merenpinta nousee, adriaattinen litosfäärilaatta, jolla Italia sijaitsee, on vajoamassa, Antonioli sanoo.

Venetsia sijaitsee enimmäkseen pehmeästä hiekasta koostuvalla lietemaalla, joka ajan saatossa on pakkautunut yhä tiiviimmäksi. Maaperä on muuttunut kovemmaksi ja menettänyt huokoisuutensa, jonka seurauksena sen pinta on luhistunut.