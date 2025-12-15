Äkkitulvat ovat vieneet ihmishenkiä Marokossa.
Marokossa yli 20 ihmistä on kuollut rankkasateiden aiheuttamissa äkkitulvissa maan länsirannikolla sijaitsevassa Safin kaupungissa, kertovat paikalliset viranomaiset.
Lisäksi reilut 30 ihmistä on loukkaantunut ja viety sairaalaan, mutta suurin osa heistä on kotiutettu.
Kymmeniä koteja ja liikehuoneistoja jäi tulvaveden alle kaupungin historiallisessa keskustassa, viranomaiset sanoivat. Lisäksi liikenne on paikoin poikki teiden kärsimien vaurioiden vuoksi.
Lue myös: Yli 150 kateissa ja lähes 350 kuollut Pakistanin tulvissa
Sosiaalisessa mediassa julkaistuissa kuvissa näkyy, kuinka virtaava mutavesi pyyhkii tieltään muun muassa autoja.
Sunnuntai-iltaan mennessä tulvavesi oli laskenut, ja asukkaat yrittivät löytää mutaisesta maastosta tavaroitaan. Pelastajat etsivät yhä mahdollisia uhreja tulvan koettelemalta alueelta.
– Tämä on synkkä päivä, eräs paikallinen totesi uutistoimisto AFP:lle.
Toinen AFP:n haastattelema asukas ihmetteli, miksi hallinto ei ollut lähettänyt kuorma-autoja alueelle pumppaamaan vettä pois.