Euroopan vaarallisin tulivuori herättää huolta Napolissa – toistuvat järistykset ajavat ihmisiä kaduille

Muun muassa kouluja, rautateitä ja metrolinjoja on jouduttu väliaikaisesti sulkemaan mahdollisten vaurioiden kartoittamiseksi.

Campi Flegrei on 12 kilometriä leveä kaldera eli romahtanut tulivuori, joka purkautui viimeksi 1500-luvulla. Sitä pidetään Euroopan huolestuttavimpana tulivuorena, sillä koko kalderan alue on erittäin tiheästi asutettua.

– Campi Flegreille on historian varrella ollut tyypillistä jaksoissa tapahtuva maaperän liike. Vuosien 1982 ja 1984 välillä maaperä nousi Pozzuolin kaupungin keskustassa 1,85 metriä, ja veneille jouduttiin rakentamaan uusi laituri, Vesuviuksen tulivuoriobservatorion johtaja Mauro Di Vito kertoo puhelimitse.

Uusi niin kutsutun bradyseismisen liikkeen jakso alkoi vuonna 2006, jonka jälkeen maanpinta on noussut enimmillään 1,15 metriä. Kohoaminen saa maankuoren halkeilemaan ja maan järisemään. Lisäksi maanpintaan nousee kaasua, joka on peräisin jopa 7–8 kilometrin syvyydessä olevasta magmasta, Di Vito kertoo.

Purkautuminen epätodennäköistä

Maaperän kohoaminen ja kaasupurkaukset voivat Di Viton mukaan olla merkkejä siitä, että tulivuori on aktivoitumassa.

Mahdollinen tulivuorenpurkaus ei pääsisi yllättämään, sillä Campi Flegrei on yksi maailman tarkimmin seuratuista tulivuorista. Kalderan aktiivisuutta mitataan jatkuvasti esimerkiksi maaperästä nousevista kaasuista ja vedestä otettavilla näytteillä ja maaperän lämpötilamittauksilla.

Tulivuoren neliportaisella hälytysasteikolla on vuodesta 2012 lähtien oltu toisella eli keltaisella tasolla. Siirtyminen oranssille tasolle merkitsisi evakuointioperaation alkamista esimerkiksi vanhainkodeista, sairaaloista ja vankiloista sekä kulttuuriaarteiden turvaamiseen liittyviä toimia. Punainen taso merkitsisi sitä, että kaikilla alueen asukkailla olisi 72 tuntia aikaa poistua.

Evakuointisuunnitelmassa haasteita

Campi Flegrein pahimmalla vaaravyöhykkeellä asuu 500 000 asukasta, jotka ovat levittäytyneet useamman kunnan alueelle. Viimeisimpien maanjäristysten myötä Italiassa on nostettu esiin huoli alueen evakuointisuunnitelman puutteista.

Viimeisin evakuointiharjoitus järjestettiin vuonna 2019, la Repubblica -lehti kertoo. Lisäksi pakoteinä käytettävissä teissä on rakenteellisia ongelmia, alueella on paljon luvattomasti rakennettuja taloja, eikä maanjäristysvaarassa olevista rakennuksista ole laadittu karttaa, lehti listaa. 27:n alueella sijaitsevan koulun rehtorit lähettivät syyskuussa Napolin pormestarille kirjeen, jossa he pyysivät parempaa koordinointia väestönsuojelun kanssa ja yhteisiä toimintaohjeita.