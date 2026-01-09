Finnair joutui perumaan lentoja kovien pakkasten takia.

Kittilän lentoasemalta ja sinne saapuvia lentoja on jouduttu perumaan tältä päivältä useita. Syy liittyy sääolosuhteisiin Kittilässä sekä lentokoneille tehtävään jäänpoistoon, kerrotaan Finnairin viestinnästä.

Ainakin viisi Kittilästä lähtevää lentoa oli peruttu perjantaina puolen päivän aikaan. Neljä lennoista on Finnairin edestakaista lentoa välillä Helsinki–Kittilä ja yksi Lufthansan edestakainen lento Frankfurt–Kittilä välillä.

Myös yksi Ivalosta lähtenyt Finnairin lento on kääntynyt pois.

Finnairin viestinnästä kerrotaan, että yhtiön asettama pakkasraja Finnairin koneille tehtävälle jäänpoistolle on -34 pakkasastetta. Kittilässä on ollut tänään -39 asteesta -42 asteeseen pakkasta.

Kovien pakkasten lisäksi jäänpoistoon vaikuttavat esimerkiksi ilmankosteus ja muut sääolosuhteet.

Pakkasrajat ja muut rajoitteet voivat vaihdella lentoyhtiöittäin.

Jäänpoisto on kriittinen lentokoneille tehtävä toimenpide ennen kuin kone lähtee lentoon. Jäänpoistossa lentokoneen pinnoille kuten siiville ja vakaajille ruiskutetaan jäänpoisto- ja estonestettä, mikä estää huurtumisen ja jäätymisen lentoonlähdön aikana, kerrotaan Finavian omassa aihetta koskevassa uutisessa.