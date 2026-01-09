Sääkartoilla hurjat pakkaslukemat jatkavat paukkumista. Ensi viikko tarjoilee jo hieman lauhempaa keliä.

Ensi yönä 40 asteen pakkasraja saattaa jälleen paukkua Lapin länsiosassa. Rajan ylitys olisi jo kolmas lyhyen ajan sisään, kertoo MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta.

– Takana on jälleen kylmin yö tänä talvena. 42,8 astetta oli kylmin lukema ja kolmessa paikassa oli yli neljääkymmentä pakkasastetta.

Keski- ja Länsi-Lapissa nähtävät lukemat saattavat hyvinkin olla koko talven kylmimpiä, sillä ensi viikko näyttää jo lauhemmalta. Etelässäkin noin 15 asteen tuntumassa liikkuvat, hieman maltillisemmat pakkaset tuntuvat perjantaina viiman vuoksi selvästi kylmemmiltä.

– Tuo tuntuu yli 20 pakkasasteelta etelärannikollakin. Suomenlahdella on nimittäin navakka tuuli, Pouta kertoo.

Pakkaslumi pölisee

Lapissa, jossa ensi yö on vielä erittäin kylmä, paikalliset lämpötilaerot ovat hyvin suuria. Laakson ja tunturin välillä eroa voi olla jopa 20 astetta.

Etelä- ja Itä-Suomessa lauantaita vietetään pilvisessä säässä, ja pölisevää pakkaslumisadetta on odotettavissa läpi viikonlopun. Kaakkois-Suomeen voi kertyä lunta jopa kymmenen senttiä.

– Ensi viikolla korkeapaine antaa periksi ja väistyy itään. Se tuo mukanaan kosteutta, ja sen takia viime yön kylmä lukema saattoi olla talven kylmin, Pouta päättää.