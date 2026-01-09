Tämän talven pakkasennätys on mennyt jälleen rikki.
Lukema -42,8 astetta mitattiin Itä-Lapissa Savukosken Tulppiossa, vahvistaa meteorologi Pekka Pouta.
Eilen samaisessa paikassa mitattiin 41,5 astetta pakkasta.
Savukoski on noin tuhannen asukkaan kunta Sodankylän, Sallan ja Pelkosenniemen vieressä.
Sää on tänään laajalti selkeä ja hyvin kylmä.
– Kylmää tosiaan. Lapissa tänään kireää pakkasta, ja paikalliset lämpötilaerot suuria. Etelässä puolestaan viima puhaltaa, kertoo Pouta.
Keskiosaan maata luvassa poutaa ja reilua kahtakymmentä pakkasastetta.