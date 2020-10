Autistinen Daniel teki itsemurhan 15-vuotiaana – kuoleman jälkeen löydetyt synkät piirustukset ja runot avasivat vanhemmille, millaista tuskaa poika sisällään kantoi

”Mikä mussa on vikana?”

”Äiti auta mua”

Autistitkin on vaan ihmisiä, joilla on samat tunteet kuin muilla. Paitsi, jos ne rikotaan.

Kukaan ei ymmärtänyt

Riskitekijät kasaantuvat autismikirjon henkilöillä

Englannissa tehdyssä tutkimuksissa, jossa on haastateltu autismikirjon henkilöitä, on lisäksi noussut esiin erityisesti kaksi riskitekijää: yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden tunne ja tunne siitä, että on rasite omaisille tai yhteiskunnalle. Usein autismikirjon henkilöt eivät pysty kommunikaatiohaasteiden vuoksi kertomaan ongelmistaan, mikä hankaloittaa edelleen avun saamista.

Ei enää aurinkoa

Markku ja Monika ovat kummatkin sitä mieltä, että Daniel on ollut heidän elämänsä suurin opettaja. He eivät vaihtaisi pois yhtään yhteistä hetkeä, vaikkakin se on ollut välillä ollutkin julkista nöyryytystä – itkua ja huutoa ja taistelua avun saamisesta.



– Jos me malttaisimme pysähtyä kuuntelemaan niitä erityisiä ihmisiä, maailmasta tulisi varmasti paljon parempi paikka.