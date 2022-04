Kun Oskari joutui mielisairaalaan, Venla-äitiä pelotti – mielialahäiriön hoitoa vaikeutti erityisesti yksi seikka: "Terveen on sitä vaikea ymmärtää"

"Itse silloin ajattelin, että murrosikä on vain tosi rankka"

– Itse silloin ajattelin, että murrosikä on vain tosi rankka. Sellaistakin tapahtuu ja niinkin voi olla, että on vain rankkaa rajojen hakemista, päihdekokeiluja ja muuta.

Lukemattomia päiviä ja öitä huolissaan: "On tietyllä lailla helpompaa sietää, että sairaus selittää osaa häiriökäyttäytymisestä"

Aluksi ajatus mielisairaalaan joutumisesta pelotti: "Harva meistä on itse käynyt suljetulla osastolla"

– Tietynlaiset pelot liittyivät siihen, että harva meistä on itse käynyt suljetulla osastolla. Hyvin nopeasti huomasi, että kaikilla osastoillahan on ihan tavallisia ihmisiä, totta kai. Ei mielenterveyden tila näy ulospäin, Kuoppamäki sanoo.

– Toki pelkoja hoidon suhteen aiheuttaa myös se, että osastolla on se oma, rakas lapsi. On pelko siitä, miten hän voi, millaista hoitoa hän saa, mitä hänelle tapahtuu, Kuoppamäki kuvaa.

Sairaudentunnottomuus on yleistä: "Se aiheuttaa ärsyyntymistäkin"

– Se oli ihan välttämätöntä. Totta kai tuntuu tosi ikävältä, että joutuu toisen selän takana toimimaan. Terveelle ihmiselle sairaudentunnottomuus on vaikea asia. Se aiheuttaa ärsyyntymistäkin: etkö nyt hitto vie tajua omaa parastasi? Sen käsittelyä auttaa, kun ymmärtää, että se on hirmu yleistä. Eli Oskari ei ollut mitenkään poikkeus, Kuoppamäki kuvaa.

Hoitopolussa olisi parannettavaa: "Se lisää kärsimystä ja haaskaa myös yhteiskunnan rahoja"

"Kyllähän Oskarilla oli paljon jaksoja, jolloin sairaus oli hyvin balanssissa"

– Ei ole kiistäminen, että se on raskasta ja kokonaisvaltaista, ja itsestä huolehtiminen on supertärkeää. Et voi auttaa läheistäsi, oli kyseessä sitten lapsi tai muu, jos et pidä huolta omasta jaksamisestasi, hän muistuttaa.