Salatuista elämistä tunnetun Jasmin Voutilaisen epäillään joutuneen vakavien rikosten uhriksi ennen kuolemaansa.
Vuonna 2023 kuolleen Jasmin Voutilaisen epäillään joutuneen raiskauksen yrityksen ja pahoinpitelyn uhriksi vain noin vuorokausi ennen kuolemaansa. Asiasta kerrotaan Ylen julkaisemassa Mitä tapahtui Jasminille? -podcastissa.
Ylen vahvistamien tietojen mukaan asiasta on nostettu syytteet. Syyttäjä vaatii rikoksista epäillylle henkilölle vankeusrangaistusta. Podcastissa kerrotaan, että epäilty tekijä on Voutilaisen seuraan ravintolassa hakeutunut mies. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.
Rikosepäilystä ei ole kerrottu aiemmin julkisuudessa. Oikeudenkäynti asiasta on vasta tulossa.
Jasmin Voutilainen kuoli itsemurhaan 17. maaliskuuta 2023. Ylen tietojen mukaan epäillyt teot ovat tapahtuneet edellisen päivän iltana.
Yksi podcastin keskeisimmistä haastateltavista on Jasminin äiti Katri Voutilainen.
– Minä toivon, ettei kukaan enää jäisi yksin. Apua on tultava. Ei tällaisia itsemurhia enää. Tämä oli aivan turha kuolema Jasminin osalta, Katri-äiti sanoo podcastissa.
Podcastissa syvennytään myös somevihaan, ulkonäköpaineisiin, naisiin kohdistuvaan väkivaltaan sekä julkisuuden henkilöiden ankaraan kohteluun. Podcastin juontaa Emma Karasjoki.