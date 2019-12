Sunnan mies riisti henkensä, sitten hän löysi pelikierteeseen ajautuneen poikansa hirttäytyneenä: "Kirjeessä luki, että hänellä oli isäänsä ikävä ja että hän rakastaa mua yli kaiken"

Pelivelkoja ja häpeää

Käytös muuttui kokonaan



Helmikuussa Sunna ja hänen miesystävänsä huomasivat Karrin käytöksen yhtäkkiä muuttuneen. Poika vaikutti heistä todella etäiseltä. – Siinä vaiheessa tajusin, että joku on pahasti pielessä. Hän ei pystynyt katsomaan silmiin ja oli todella vaivaantuneen oloinen. Hän ei ollut ollenkaan oma itsensä. Ystävänpäivää edeltävänä iltana Sunna ja Karri puhuivat pojan etäisestä käytöksestä kasvotusten. – Yritin kysellä, mikä häntä vaivaa, mutta ei hän saanut sitä sanottua.

Hirttäytyi ystävänpäivänä

Puhelinkeskustelu jäi vaivaamaan äitiä. Seuraavan tauon aikana hän laittoi liikkeen ovet säppiin ja lähti käymään kotona. Matkaa työpaikan ja kodin välillä on noin kilometrin verran.

– Se oli epätodellista. Tiesin, että jotakin on tapahtunut, mutta en tietenkään edes voinut kuvitella, että hän olisi kuollut.

"Tajusin, ettei mitään ole tehtävissä"

– Siinä luki, että hän on pelannut kaikki rahansa, eikä pystynyt katsomaan itseään peilistä häpeäntunteen vuoksi. Kirjeessä luki myös, että hänellä oli isäänsä ikävä – ja että hän rakastaa mua yli kaiken.

"Fiksu ja tarkka rahojen kanssa"



– Karri oli todella fiksu ja tarkka rahojensa kanssa. Se tekee tästä todella ristiriitaista. Ei tolla pelaamisella toki ole mitään tekemistä järjen kanssa ole. Se on sairaus.

Sunna uskoo, että Karri koki suurta häpeää pelaamisestaan. Tästä syystä asiasta oli helpompi vaieta. – Jotenkin tuntuu, että Suomi on sellainen häpeän maa. Sairauksia ja heikkouksia hävetään ja pelkkää priimaa pitäisi olla.

Pelaajalle syntyy pelaamisen kierre

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Sari Castrénin mukaan peliriippuvuus on toiminnallinen riippuvuus, mutta siitä on löydetty samankaltaisuutta esimerkiksi päihderiippuvuuden kanssa. Usein pelaajalle saattaa syntyä pelaamisen kierre, jossa peleihin laitetaan koko ajan suurempia summia, jotta pelaaminen tuottaa tarvittavan mielihyvän. – Peliriippuvuudessa vieroitusoireet ovat psykologisia, kuten ärtyisyys tai ahdistuneisuuden tunne, kun yrittää vähentää tai lopettaa toimintaa.

THL:n mukaan peliriippuvaiset hakeutuvat hoitoon keskimäärin 7–11 vuoden riippuvuuden jälkeen. Castrénin mukaan yksi syy hitaalle hoitoon hakeutumiselle on se, että riippuvuus ei näy päälle päin. – Peliriippuvaisten hoito hakee vielä oikeaa muotoaan erityisesti kasvokkain tapahtuvalle hoidolle. Selkeää hoitolinjausta tarvitaan. Hoitoon hakeutumisen kynnys on korkea, sillä apua ei haluta hakea apua päihdepuolelta, eikä toisaalta mielenterveyspuolelta.

Ensimmäinen joulu ilman lasta

Karrin kuoleman jälkeen Sunna oli elokuuhun saakka sairauslomalla. Nyt hän on jo takaisin työelämässä, mutta suunnitelmissa on tehdä täyttä päivää vasta ensi vuoden puolella.



Joulu on ollut Sunnalle aiemmin vuoden kohokohta. Hän muistelee joulua iloisena tapahtumana etenkin silloin, kun Karri oli pieni.