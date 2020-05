Tutkimus: Lasten ja nuorten psykoosilääkkeiden käyttö kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa

Eniten ensiostajien määrä on kasvanut 13–17-vuotiaissa ja kahden viimeisimmän seurantavuoden aikana nopeammin tyttöjen kuin poikien joukossa. Tutkimuksesta kertoi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus tiedotteessaan. Tutkimus on Husin lastenpsykiatriaan erikoistuvan lääkärin Eveliina Varimon väitöskirjan ensimmäinen artikkeli, ja se julkaistiin vastikään Frontiers in Psychiatry -tiedelehdessä.