4-vuotias Nooa kuoli auto-onnettomuudessa – tällaista on lapsensa menettäneen isän suru: "Aluksi uskottelin itselleni, että hän on vain kylässä mummulassa"

"Olin paniikissa"

Pakokauhun ja epätoivon viikot

Lääkkeitä ja ammattiapua

Tarve puhua vertaiselleen

– Sanotaanko, että 95 prosentilla vertaistukiryhmään tulevista on hirveä puhumisen tarve, sillä heillä ei ole ollut ketään, jolle puhua. Sitten, kun he tulevat ryhmään, he huomaavat jo puolesta sanasta, kuinka he tulevat ymmärretyiksi.