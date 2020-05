Kun koronapandemia vei 37-vuotiaalta Esalta työn, päätti hän auttaa muita – nettilive tuo iloa erityistukea tarvitsevien yksinäisyyteen: Nämä kaksi aihetta nousevat jatkuvasti esille

Helsinkiläinen Esa Peltonen työskenteli Musiikkitalossa ennen koronapandemiaa. Kun talo suljettiin koronan vuoksi, jäi Esa ilman töitä. Silloin Me Itse -järjestöstä soitettiin ja ehdotettiin Peltoselle suorien nettilähetysten tekoa heidän sosiaaliseen mediaansa.

"Hyvää palautetta on tullut siitä, että huomioi erityisen ihmisen"

Torstaisin kello 18 Peltonen aloittaa nettiliven, jonka hän kuvaa kännykällään suorana lähetyksenä Me Itse -ryhmän Facebook-sivuille kotoaan.

Nettilivet ovat kaikille avoimia, mutta niillä on myös kohdeyleisö. Me Itse on kehitysvammaisten perustama järjestö, ja yleisö koostuu pääosin järjestön jäsenistä ja niistä, joita nämä asiat koskettavat.