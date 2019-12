Kaisa tapasi Imatran kolmoissurmassa ammutun siskonsa murhaajan oikeudessa: "Hän tuuletti kuullessaan, että pääsee vankimielisairaalaan"

Kesällä 2017 Kaisa Juntunen kohtasi siskonsa murhaajan oikeudessa. Hänen on hankala löytää oikeita sanoja sille, miten järkyttävältä tuo kohtaaminen tuntui.

– Sitä hetkeä, kun ampuja asteli saliin, on vaikea sanoin kuvailla. Se oli lamaannuttava ja kauhistuttava hetki.

– Siitä tajusi myös, että hän on sairas.

– Raivo, tunne kiukku ovat olleet todella voimakkaita. Mutta niiden lisäksi olen tuntenut myös sääliä: tuli ihmetys siitä, että ampuja on tuollainen reppana ja raukka.

Kaisa käsitteli suruaan yhdistystyön kautta



Koska “oli alusta asti selvää”, että ampuja on mielenterveysongelmainen, tuntui tärkeältä kohdentaa yhdistyksen toiminta juuri mielenterveystyöhön.

– Kyllähän siinä ajoi eteenpäin se ajatus, että teemme tätä työtä rakkaittemme hyväksi. Olemme varmasti toipuneet tragediasta paremmin, kun on ollut tällainen yhteisö ympärillä, jossa toinen ymmärtää, mistä puhut. Olemme voineet tukea toinen toistamme.

Yhdistys osti musiikkiterapeutille basson kielet



Juntusta on auttanut surutyössä myös murhenäytelmään johtaneen tapahtumaketjun prosessoiminen.

– Olen pyrkinyt miettimään, miksi näin on käynyt, missä ja miksi. Kun tietoa on ollut lisää, on ollut myös helpompaa mennä eteenpäin.