Suomalaislapset kertovat, mitä koulussa on nyt "pakko olla"

Nike, Labubut, trumpettihousut... Selvitimme, mitä koululaisten on nyt "pakko" saada.

Syksy tuo mukanaan koulujen alkamisen – ja back to school -mainokset uusine tuotteineen. Osa tavaroista nousee megahiteiksi, joita on "pakko" saada. Mutta mitkä muut tuotteet ovat nykykoulussa must?

Kysyimme lapsilta ja nuorilta, millaiset asiat kouluissa nyt trendaavat.

Mikä koulussa on must?

"Jordanit, aika monien mielestä. Ne on hienot. Ihan vaan jotkut Jordanit, mutta ei feikkejä. Sit ehkä Niken shortsit. Stanley cup -muki, mutta sen ei tarvitse olla aito. Labubuista ei tykätä, muuta ku tytöt."

– Kaarlo, 9

"Futispaita tai Niken paita, Nike Tech -asu. Fitted-lippis [baseball-lippis, toim.huom.], missä on takana pelaaja. Labubuja voi olla repuissa, saa olla feikki tai aito."

– Felix, 9

"Jokin aika sitten Longchampin laukut olivat muotia, kaikilla piti olla sellainen. Housut, joissa on levenevät lahkeet ja vyötäröllä kangaskäännös, trendasivat myös."

– Jade, 14

"Villapaidat, Veja-kengät, Zadig & Voltaire-laukku. Paljon koruja, esimerkiksi sormuksia, kaula- ja rannekoruja. Glowy-meikki eli kiiltävä meikki."

– Fanny, 7. luokka

Veja-logolla varustettuja kenkiä Ranskassa, 2024.Shutterstock

"Gina Tricot. Jos menet ostamaan vaatteita, menet Gina Tricotiin. Kaikki perustopit, naruolkaintopit. Valkoiset, mustat, tummapunaiset ja -siniset. Tarkoitus on olla "elegantti", mutta oikeasti ihan sika-basic. Stockholm style on se, mikä suunnilleen kaikilla pitää olla.

Longchamp-laukku. Se on vähän mennyt alaspäin, mutta viime vuonna kaikilla oli se. Kengissä Golden Goose, Uggit tai Adidaksen tennarit, varsinkin Adidas Campus tai Adidas Sambas. Tukka kiharrettu ja kuohkea. Korviksissa pyöreät, paksut renkaat.

Housuissa täytyy olla matalavyötäröiset bootcut -farkut. Vaaleanharmaa on kaikista paras väri, tai vaalean harmaat saman malliset verkkarileggingsit. Kenelläkään ei ole korkeavyötäröisiä."

– Sissi, lukion toisella luokalla, ja Klaara, 8. luokka

Kuvassa muun muassa Uggit ja Adidas Samba -kengät.Shutterstock

" Jos olisin basic-koululainen, mulla olisi..."

Matalavyötäröiset vaaleanharmaat bootcut-farkut, tai vaaleanharmaat, matalavyötäröiset bootcut-leggingsit, joiden yläosa on taitettu alas.

Golden Goose -kengät tai Uggin vaaleanruskeat kengät.

Longchampin tummansininen laukku.

Perusmusta toppi, valkoinen narutoppi tai pitkähihainen paita, tai Gina Tricotin harmaa villapaita, jossa hihat kyynärpäihin.

Blondi, kiharrettu tukka suunnilleen rinnan korkeudelle asti, tai yhdellä klipsillä puoliksi ylös.

Kultaiset pyörökorvikset.

Paljon aurinkopuuteria ja meikkivoidetta, kuin olisi ollut auringossa. Valoa heijastava highlighter. Huulet melko vaaleat, jopa mattaiset. Silmissä ei eye lineriä, vaan pitkät ripset taivutettuina, tai tekoripset. Ranskalainen manikyyri tai vaaleat vaaleanpunaiset tekokynnet.

Napa voi näkyä.

Ei mitään räikeää. Kaikki "ekstra" jätetään pois.

Noin kaksi kolmasosaa meidän koulun tytöistä olisi tällaisia.

Listaa koostivat lukion toisella luokalla oleva Sissi ja 8. luokkalainen Klaara.

Kuka keksii trendit?

Ilmiöksi nousevat lelut vaihtuvat vuodesta toiseen.

Vuonna 2016 Hatchimals-leluista jopa taisteltiin. Vuonna 2023 lapset haikailivat pehmoisia Squismallows-pehmoleluja. Seuraavana jouluna pehmoiset flanellihousut nousivat yllättäen jättihitiksi.

Vuonna 2025 Labubu-trendilelut villitsevät lapsista aikuisiin. Mutta kuka keksii ilmiöt?

Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkija Essi Pöyryn mukaan esimerkiksi sosiaalinen media luo lapsille ja nuorille jatkuvasti uusia "himotuksia" siitä, mitä pitäisi ostaa.

Huomenta Suomessa vierailleen Pöyryn mukaan somessa lapset tottuvat siihen, että kaikki sisältö on kaupallista. Jatkuvasti tarjolla on ärsykkeitä uusista ideoista, joita voisi ostaa.

Lapsille on aina ollut hittituotteita, mutta miksi trendit ovat nykyajassa huolestuttavampia? Juttu jatkuu videon alla.

Oma kieli, trendit ja "must-jutut" kuuluvat teini-ikään sekä lapsuudesta että vanhemmista erottautumiseen. Omille vanhemmille käsittämättömät jutut ovat keino rakentaa identiteettiä tai osoittaa kuuluvansa johonkin.

Nykyteinille trendit tulevat television sijaan somesta ja Youtubesta, usein englanniksi.

– Itse olen käynyt kouluni Tampereella 1990-luvulla. Yhdessäkin koulussa kiellettiin Kummeli-hokemat, koska opettajat kyllästyivät niihin. Tähän toki joku voisi sanoa, että ne hokemat olivatkin suomea. Se on hyvä pointti ja osoittaa sen, että nuoret ja lapset löytävät heille kiinnostavaksi tehdyn viihteen ja kulttuurin, kielentutkija Heini Lehtonen kertoi MTV Uutisille 2024.

Mitä piti olla koulussa 1990–2000-luvuilla?

Aidot Adidakset tai muuten oikeanlaiset raitaverkkarit. Raitojen määrä oli vakava asia, kuten myös se, montako nappia alhaalta punttia pidettiin auki.

Aito urheilulippis. Aitouden näki lipan tikkausrivien määrästä.

Sormiskeitit olivat hitti hetken ajan. Ne tulivat ja menivät noin viikossa – tai siltä se tuntui.

Ala-asteella jojot olivat hitti. Aito "limujojo" kuten Cokis-jojo olisi ollut paras.

Adidas Superstar -kengät. Myös mustat tai valkoiset platform-kengät tai muhkut skeittikengät, jotka näyttivät sämpylöiltä.

Reppuna joko JanSport tai Eastpak .

tai . Keltalinssiset, mustasankaiset, neliön muotoiset aurinkolasit . Myös muut linssien värit kävivät.

. Myös muut linssien värit kävivät. Mielalasormus .

. Choker-korut ja ying-yang-korut.

Metallisia, ohuita rannerenkaita koko ranne täynnä.

koko ranne täynnä. Kellosormukset.

Muoviset, värikkäät tutti-korut. Iso tutti oli paras.

Iso tutti oli paras. Vääränlaisesta kännykästä jopa kiusattiin.

