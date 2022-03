Tuliko Suomesta riskimaa ulkomaisille sijoittajille? Näin sota iskee talouteemme – "Isompi vaikutus voi tulla muualta kuin Venäjältä"

Osakemarkkinoilla on hermostunutta liikehdintää, bensapumpulla hinnat nousevat ennestään, ja yritykset toisensa perään ilmoittavat vetäytyvänsä Venäjältä.

Venäjän kauppa tyrehtyy

EK:n pääekonomistin Penna Urrilan mukaan Venäjän kaupan tyrehtyminen vaikuttaa Suomessa selvästi, vaikka vientiriippuvuus Venäjästä on viimeisen kymmenen vuoden aikana laskenut paljon. Lisäksi venäläinen matkailu on ollut jo valmiiksi matalalla tasolla koronapandemian takia.

– Varmasti koko Euroopan ja EU-maiden markkinoiden tärkeys tulee korostumaan yhä useammille yrityksille. Se on kuitenkin meidän lähellä oleva suuri markkina, jossa pystytään vientiä ja markkinaosuuksia hakemaan.

Tuliko Suomesta riskimaa?

Helsingin pörssissä laskua on ollut etenkin yrityksissä, joilla on liiketoimintaa Venäjällä. Pian sodan syttymisen jälkeen alkoikin tulla ilmoituksia Venäjältä vetäytymisestä.

Entinen ulkomaankauppaministeri Kai Mykkänen (kok.) mainitsi MTV Uutiset Liven haastattelussa aiemmin tällä viikolla, että ulkomaisia pääomia ei ole vedetty pois Helsingin pörssistä massiivisesti, vaikka sijoittajien hermoilua on nähty. Sen sijaan Kauppalehti uutisoi eilen , että muutaman Venäjä-riskisen pörssiyhtiön omistuksissa ulkomaisten omistusten osuus on kasvanut maaliskuun alussa.

Isompana pelkona on, että sota on tehnyt Suomelle jonkin asteisen mainehaitan itänaapurimme takia eikä tänne uskalleta investoida kuten ennen.

– Olen kuullut peruuntuneista yrityskaupoista. Olen kuullut jopa siitä, ettei amerikkalaista johtajaa ole päästetty käymään Helsingissä yhtiönsä sääntöjen mukaan. Kun tätä katsoo Los Angelesista käsin, niin harppi on aika suuripiirteinen. Olemme 400 kilometriä Pietarista, ja heidän näkökulmastaan liittoutumaton maa, vaikka ollaankin EU:n jäseniä. Maariski on selvästi noussut, se on fakta, Mykkänen kommentoi.