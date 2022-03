Sota myllää talousnäkymiä, pakoteasiantuntijalta toiveikas viesti: "En usko, että suomalaiset tulevat kärsimään"

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

Euroopassa käytävän sodan luoma epävarmuus on näkynyt ympäri maailmaa muun muassa inflaatioon laukkana, pörssikurssien laskuna ja esimerkiksi polttoaineiden hintojen nousuna.

Suomen valtiovarainministerillä Annika Saarikolla (kesk.) oli äskettäin toisenlainen sävy. Hän sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa, että elintasosta on tingittävä .

Venäjällä hyllyt voivat tyhjentyä

Ennen hyökkäystään Venäjän raportoitiin keränneen pakotteiden vaikutuksen torjuntaan tarkoitettua sotakassaa. Kyseenalaista on, ennakoiko Kreml tämän tason pakotteita.

Niin tai näin, Moskovan pörssi on pysynyt kiinni viikkoja.

Venäjän-vastaiset pakotteet on periaatteessa suunnattu Venäjän johtoa, talouselämää ja oligarkkeja vastaan. Niillä on yksi keskeinen julkilausuttu tavoite: Pakottaa Putinin panssarit kotimatkalle.

Pakotteet ovat kuitenkin niin kovia ja ennen kaikkea laajamittaisia, että niillä on liki väistämättä vaikutusta myös niin sanottujen tavallisten venäläisten arkeen.

– On toki niin, että kun on varsin arkipäiväisen elektroniikan vientirajoituksiakin ja pankkiliikenne on kaaoksessa, niin se näkyy hintojen nousussa ja tavaroiden saannissa, pakoteasiantuntija Pursiainen sanoo.