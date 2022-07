Venäjä-kaupan tyrehdyttyä tutkija varoittaa Kiina-riskeistä: Hyökkäys Taiwaniin toisi täyssulun, mutta pakotekierre voi alkaa ilmankin

Hän huomauttaa, että Kiina on kiihdyttänyt öljyn ja muiden raaka-aineiden ostoja Venäjältä. Kiina voi tehdä ostoja Venäjältä edullisesti, sillä pakotteet ovat painaneet raaka-aineiden hintoja ja rajoittaneet Venäjän mahdollisuuksia myydä niitä muualle.

– Jos yhtiö noudattaa Yhdysvaltain sanktiomääräyksiä, on riski joutua kiinalaisten sanktioimaksi. Tämä on sanktiopeliä, jossa yritykset joutuvat valitsemaan puolensa maailmantaloudessa.

Yritykset pohtivat riskejä aiempaa enemmän

Kiinaa koskeva riski on yrityksille huomattavasti suurempi kuin Venäjää koskeva riski oli. Tästä Wigellin kanssa samaa mieltä on Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu.

Koivu on tunnettu Kiinan-seuraaja, joka on esimerkiksi laatinut väitöskirjansa maan rahapolitiikasta. Hän huomauttaa, että Kiinan bruttokansantuote on kymmenkertainen Venäjään verrattuna.