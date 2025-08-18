Etla varoittaa: Suomen elintason nousu lepää liian kapeilla harteilla

Etlan mukaan osaajien maahanmuutto on Suomelle olennainen kasvutoimi, johon tulisi panostaa.

Suomessa elintaso on noussut viimeisten kymmenen vuoden aikana keskimäärin 0,6 prosenttia vuodessa, mutta elintason kasvu on perustunut vain kahteen alaan. Tämä selviää Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtajan Aki Kangasharjun tänään julkaistusta muistiosta. Kangasharjun mukaan Suomen elintason nousu lepää liian kapeilla harteilla.

Eniten elintasoa ovat nostaneet digitaaliset palvelut sekä sote-sektori. Sote-sektorin kasvu on kuitenkin perustunut julkiseen rahoitukseen.

Heikoiten menestyivät tehdasteollisuus, rakentaminen, kauppa ja kuljetus. Kaikkein heikoiten kehittyi rakentaminen, jossa ongelmat keskittyivät talonrakentamiseen.

– Elintaso Suomessa olisi kasvanut nopeammin, jos työllisyyden kasvu olisi suuntautunut heikon tuottavuuskasvun sote-palveluiden sijaan korkean tuottavuuden tason ja kasvun aloille, Kangasharju sanoo Etlan tiedotteessa.

Kokonaisuudessaan aineellinen elintaso kasvoi Suomessa vuosina 2015–2024 runsaat kolme prosenttiyksikköä vähemmän kuin muissa Pohjois- tai euromaissa. Etlan muistion mukaan Suomi on jäänyt muista Pohjoismaista jälkeen tuottavuuden vuoksi ja muista euromaista työllisyyden vuoksi.

Lisää työperäistä maahanmuuttoa

Muistion mukaan olennaisia kasvutoimia olisi työperäisen maahanmuuton lisääminen ja työnteon kannustimien parantaminen. Lisäksi Suomen tulisi kannustaa työvoiman liikkuvuuteen sekä investointien laatuun. Myös julkisen palveluntuotannon tuottavuutta tulisi kohottaa.

Kangasharjun mukaan Suomen kasvupolitiikan tärkeimpiä tehtäviä on jatkossa varmistaa osaavan henkilöstön saatavuus digitaalisten palvelujen alalla.

– Ala nojaa vahvasti aineettomaan pääomaan, ja osaajien maahanmuuton ohella kannattaa kannustaa myös Suomessa jo olevia osaajia eteenpäin urapolullaan. Se onnistuu tehokkaimmin alentamalla korkeimpia marginaaliveroja, Kangasharju sanoo.