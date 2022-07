Mika Aaltola: Bensan Putin-hinnat vain alkusoittoa – suomalaisten varauduttava "tyytymättömyyden talveen"

Ukrainan sodassa on käynnissä niin sanottu operatiivinen tauko . Tämä ei tarkoita sotatoimien täydellistä pysähtymistä, vaan pikemminkin tulevien sotatoimien valmistelua.

– Putin-hinnat bensapumpulla on vain alkusoittoa energianiukkuudelle ja hintojen nousulle, Aaltola katsoo.

Esimerkiksi eilen torstaina 95-bensan keskihinta oli Suomessa 2,343 euroa, kertoo Polttoaine.net-sivusto ja aivan viime aikoina menoveden hinta on sentään hieman laskenut.

"Venäjän ja EU:n välistä näännytyssotaa"

– Keskeistä on nyt valmiuden nosto. Kaasun kohdalla tämä on kallista ja vaikeaa, poliittisesti piinallista erityisesti Saksassa. Venäjän hyökkäyssodan tämä rintama on laajaa Venäjän ja EU:n välistä näännytyssotaa, Aaltola sanoo.