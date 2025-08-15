Suomen Pankin Rehn perää Orpolta rohkeutta puuttua yritystukiin – "Meillä on kyllä varaa keventää"

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn toivoo, että hallituksella on rohkeutta puuttua yritystukiin, sillä niitä Suomella olisi hänen mielestään varaa keventää.

Markkinoilla ei ole kummoisia odotuksia Trumpin ja Putinin tapaamisesta. Suomen Pankin pääjohtajan Olli Rehnin mukaan nopeampi vaikutus on EU:n ja Yhdysvaltain alustavasti sovituilla tulleilla.

Euroopan keskuspankki ja Suomen Pankki ovat arvioineet, että tullit leikkaisivat euroalueen kasvua noin puolella prosentilla. Vaikutukset tuntuvat myös Suomessa.

– Suomen talous kulkee tällä hetkellä vaakatasossa, eli kasvua ei kovin merkittävästi ole, vaikka nettovienti ja teollisuustuotanto ovat kasvaneet, hän sanoo.

Rehnin mukaan Petteri Orpon (kok.) hallitus toimii oikein tehdessään rakennemuutoksia, mutta yritystukia voisi leikata enemmänkin.

Hän mainitsee esimerkkinä aikansa elinkeinoministerinä vuosina 2015-2016, jolloin hän ehdotti päästökauppakompensaatiosta leikkaamista. Tuolloin leikkausta vastustettiin voimakkaasti.

– Silloin yritysjohtajien kentästä henkilöt, joilla oli vahva ekonomikoulutus olivat tätä vastaan, vaikka ekonomistit olivat sitä mieltä, että päästökauppakompensaatio olisi pitänyt lopettaa jo aikaa sitten. Eli näyttää siltä, että edunvalvonta on aika tehokasta tällä kentällä, Rehn toteaa.

Hänen mukaan hallituksella on joka tapauksessa haastava tehtävä edessään.

– Toivon, että hallituksella ja eduskunnalla on kanttia leikata yritystukia, koska sieltä jos mistä meillä on kyllä varaa keventää, Rehn sanoo.