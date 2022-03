Miten sota vaikuttaa piensijoittajan suunnitelmiin? Huomioi ainakin nämä asiat

Euroopassa sota osuu moniin yhtiöihin, joilla on liiketoimintaa Venäjällä. Yleinen myyntipaniikki on halventanut selvästi myös montaa vakaata ja varmaa tulosta tekevää yhtiötä.

Suomalaiset sijoittajat kylmäpäistä kansaa

– Moni yksityissijoittaja muistaa peukalosäännön; kun on uhkaava ja epävarma tilanne, silloin pitäisi olla sijoitusmarkkinoilla. Ne, jotka ovat rauhallisesti ostaneet ja pitäneet, heillä on tyypillisesti mennyt aina hyvin.

– Todennäköisyys sille, että käy hullusti, on todella pieni. Mutta kun se hulluudenmäärä on niin iso, huoli on yllättävän levinnyttä. Lisäksi varautumisen kustannus on niin pientä, että moni sen mielellään tekee.