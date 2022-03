"Aika kauhunsekaisia ajatuksia" – toimeentulotuella elävä Sirja pelkää hintojen nousun vaikutuksia

Vantaalainen Sirja Mäkelä, 47, on aikoinaan valmistunut merkonomiksi, mutta ei onnistunut saamaan alaltaan työpaikkaa. Tilalla on ollut vuosia pätkätöitä ja työttömyyttä. Tällä hetkellä hän uudelleenkouluttautuu alalle, jotta palkkatyöt olisivat mahdollisia tulevaisuudessa.

Lapsia Mäkelällä on neljä, joista 17-vuotias kuopus asuu yhä kotona. Ruokittavia suita ovat myös kissa, kani ja tyttären marsut.

Mistä säästää, kun rahankäyttö on jo minimissä?

Kaikista pienituloisimmille se ei kuitenkaan ole välttämättä mahdollista, koska he ovat jo nyt virittäneet budjettinsa minimiin. Mäkelän mukaan heillä on jo pitkään totuttu elämään mahdollisimman säästäväisesti.

– Ei sitä kauheasti pysty pienentämään enää, kun muutenkin on niin tiukalla ne rahat.

"Ihmiset joutuvat miettimään, onko rahaa ruokaan ja lääkkeisiin"

He ovat myös haavoittuvaisimpia, kun hinnat nousevat nopeasti.

– Tutkimukset osoittavat, että viidesosa suomalaisista on jo aiemmin tinkinyt lääkkeistä ja hoidosta. Varmasti tämä tilanne aiheuttaa sen, että moni joutuu yhä enemmän miettimään, onko rahaa ruokaan tai lääkkeisiin, sanoo Suomen sosiaali ja terveys ry:n (SOSTE) erityisasiantuntija Anna Järvinen.

Toimeentulotuki on viimesijainen etuus, jota myönnetään, kun palkka tai muut etuudet eivät riitä peruselinkustannuksiin, kuten vuokraan, ruokaan ja sähköön. Kelan rekisterin mukaan perustoimeentulotukea sai helmikuussa 135 000 kotitaloutta.

Toimeentulotuen saajien määrä todennäköisesti kasvaa

Hallitus on jo esittänyt täsmätoimia, joilla toimeentulonsaajien asemaa on tarkoitus helpottaa. Niihin kuuluu muun muassa suurempien elinkustannusten huomioiminen päätöksissä.

Toinen hintojen nousulle herkkä ryhmä ovat he, jotka elävät juuri ja juuri tukirajan yläpuolella. Toisin kuin toimeentulotuen saajat, he joutuvat maksamaan kaikki kustannuksensa itse. Kun hinnat nousevat nopeasti, moni saattaa pudota toimeentulotuen piiriin.

Toimeentulotukeen voidaan tehdä väliaikaisia korotuksia, mutta asiantuntijoiden mukaan tulisi lisäksi tarkastella perusturvan tasoa. Se on Suomessa laahannut jo vuosia hintakehitystä jäljessä, eikä se selvitysten mukaan kata kohtuullista minimikulutusta.

– Suomessa perusturvan taso on aika matala. Ihmisten näkökulmasta se on hyvin tiukka ja pärjääminen on vaikeaa, Soste ry:n eristyisasiantuntija Anna Järvinen toteaa.