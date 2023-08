Tulevatko salamairtisanomiset Suomeen? SAK:n ja Suomen Yrittäjien lakimiehet väittelivät kaavaillusta irtisanomissuojan heikennyksestä

SAK:n päälakimies Timo Koskinen kuvailee hallituksen kaavailua "salamairtisanomiseksi”, jossa tavoitteena on pyrkiä mahdollisimman nopeasti eroon pääsääntöisesti inhimillisistä virheistä.

– "Asiallista" syytä ei ole tällä hetkellä tarkemmin määritelty, niin mikä se sitten on käytännössä, Koskinen pohti tiistaiaamuna Huomenta Suomessa.

Mikä on hallituksen mainitsema "asiallinen syy", jolla työsopimus voidaan päättää? Emeritusprofessori: "Todella epämääräistä"

"Olennaista, että saadaan rekrytoinnista riskittömämpää työnantajalle"

– Onko se asiallinen syy vai pätevä syy vai mikä, sillä nyt ei ole ihan hirveästi itse asiassa merkitystä. Tärkeintä on, että lainsäätäjä antaa selkeän viestin lainsoveltajille, ammattiliitoille, työnantajayhdistyksille ja yrittäjäjärjestöille sekä tietysti tuomioistuimille, että raja siitä nykyisestä laskee, Mäkelä sanoo.

– Se on olennaista, että me saadaan rekrytoinnista riskittömämpää työnantajalle. Ei yksikään työnantaja palkatessaan työntekijää ajattele, että voi kunpa pääsisi irtisanomaan, vaan kyllä työntekijät palkataan tarpeeseen. Jos huomataan, että homma ei toimi, niin työsuhde pitäisi voida päättää helpommin, Mäkelä sanoo.

Mäkelä kertoo monen yrittäjän jättävän työntekijöitä rekrytoimatta, koska he eivät halua ottaa työllistämisen riskiä.

– Eli meidän yritykset eivät pääse kasvamaan, kun työllistämisen kynnys koetaan niin suureksi. Ja yksi keskeinen syy siihen on meidän kansainvälisestikin vertaillen äärimmäisen tiukka henkilöperusteinen irtisanomissuoja, Mäkelä selittää.

Mäkelä huomauttaa, että hovioikeuksien tekemien ratkaisujen mukaan nykyään asiallisena ja painavana syynä työntekijän irtisanomiseen ei ole pidetty edes sitä, että työntekijä on huitaissut mopilla jäljen toisen päähän, tankannut omaa autoaan firman kortilla tai asentanut työpaikan palvelinhuoneeseen kameroita omin luvin.

Potkut heti ensimmäisestä virheestä?

SAK:n Koskinen sanoo, että uudistuksella on etenkin kolme riskiryhmää: nuoret, ikääntyneet ja ulkomaalaiset työntekijät.

Koskisen mukaan vaarana on, että heikompi irtisanomissuoja luo työpaikoille pelon kulttuuria.

– Irtisanominen on mahdollinen heti, kun vain ensimmäinen virhe tulee, Koskinen kuvailee.

"Jos tulee ainoastaan heikennyksiä ja vettä tupaan…"

Hallitus on kutsunut koolle kolmikantaisia työryhmiä, joissa käydään läpi kaavailtuja työelämäuudistuksia. Irtisanomissuojan lisäksi käsittelyssä on esimerkiksi lakko-oikeuden rajoittamista, paikallisen sopimisen lisäämistä ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan heikentämistä.

– Jos se on tällaista, että mitään parannuksia työntekijäpuolelle ei ole tiedossa – tulee ainoastaan heikennyksiä ja vettä tupaan –, niin ei se nyt ehkä ole ihan oikeudenmukaista tässä tilanteessa, Koskinen sanoo.

– Hallitusohjelmassa on varsin selkeä kirjaus siitä, mikä hallituksen tahtotila on, ja sitähän siellä tietenkin toteutetaan. Ehkä tässä koetaan sitten niin, että se on liian selvästi hallitusohjelmaan kirjattu, Mäkelä toteaa.