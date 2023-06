Pöllöraati hallitusohjelmasta: "Puhutaanko ensi syksynä jo yleislakosta?"

Samalla lakko-oikeutta on tarkoitus rajata ja laittomaan lakkoon osallistumisesta napsahtaa työntekijälle 200 euron maksu. Paikallinen sopiminenkin on IL:n tietojen mukaan helpottumassa.

IS:n Haapala on varma, että hallitusohjelmasta "tulee huuto" palkansaajia koskevien asioiden vuoksi.

Miten hallitusohjelmaa luetaan?

– Katsotaanko niin, että hui kauheaa, tuolta leikataan ja nuo kärsivät. Vai saako hallitus ja sitä lähellä olevat tahot väännettyä taiston asentoon, että hei me tarvitsemme nämä, jotta tulevaisuus olisi parempi, Ahtinen sanoo.

"Omalla tavalla koomistakin"

MTV Uutisten Ahtiaisen mukaan hänellä on käsitys, että tulevalla pääministeri Orpolla ja perussuomalaisten puheenjohtajalla, todennäköisellä valtiovarainministeri Riikka Purralla "jollain tasolla synkkaa".

– Jos hallituspuolueiden neljällä puheenjohtajalla on hyvä luottamus keskenään, voi se kantaa pitkälle. Onko Purran asema niin vahva, että hän pystyy pitämään joukkonsa kanssa, Ahtiainen pohtii.

Haapala toteaa, että perussuomalaisten vastaus tähän tietysti on se, että on.

– Syksyllä on ensimmäinen budjettiriihi. Perussuomalaisilla on 46 kansanedustajaa, joista moni on "lievästi populismin varassa eläviä hahmoja".