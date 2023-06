Professori hämmästyi hallitusohjelmasta: "Toimeentulotukea uudistetaan nyt isolla riskillä"

– Toimeentulotuen sisältö on tarkoitus uudistaa hyvin radikaalilla tavalla. Se on todella iso uudistus toimeentulotukeen. Aika poikkeuksellisesti siinä esitetään myös toimeentulotuen hallinnon uudistamista ministeriön sisällä. Viimesijainen tuki on tarkoitus pistää ihan kokonaan uusiksi, toteaa THL:n tutkimusprofessori Heikki Hiilamo .

– Selvästi halutaan vastikkeellisuutta. Ongelma siinä on se, että miten se tulee kohtelemaan niitä, joilla ei ole palveluita tai mahdollisuutta osallisuutta. Tässä on mahdollisuus aktiivimallin tyyppiseen epäonnistumiseen. Tässä on isoja riskejä. Se vie hyvin paljon Suomea Tanskan suuntaan. Meillä on ollut tähän asti vahva ihmisoikeusnäkökulma-ajattelu, tulevaisuudessa kyse on enemmän aktivoinnista.