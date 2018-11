SAK:n Eloranta puolustaa iäkkäitä suosivaa lakiehdotusta: "Työelämässä on aika paljon suurempia ongelmia nuorille kuin tämä yksittäinen kysymys"

Palkansaajajärjestö SAK haluaa, että työntekijöiden irtisanomisjärjestykseen vaikuttavat kriteerit kirjataan lakiin. Puheenjohtajan Jarkko Elorannan mukaan laki on tarpeen, koska nykyisin irtisanomisperusteet jäävät usein pimentoon.

– Tällä hetkellä on niin, että kun päätökset on tehty, niin kukaan ei oikein tiedä, millä perusteella ne on tehty, Eloranta sanoo MTV:n Uutisextran haastattelussa.