Lakko-oikeuden rajaaminen on työministeri Satosen johtaman työmarkkinamullistuksen ensimmäinen askel: "Toivon, että työrauha säilyy"

Lakko-oikeuden rajoittamisen ja paikallisen sopimisen laajentamisen valmistelu on jo alkanut.

– Toivon, että nähtäisiin iso kuva. Se on muiden asia, mitä tapahtuu, mutta ainakin itse pyrin edistämään vuoropuhelua ja antamaan tilaa vaikuttamiselle. Toivon tietysti, että työrauha säilyy, Satonen sanoo STT:lle.

"Veto-oikeus estäisi asioiden etenemisen"

Työmarkkinauudistuksia on tarkoitus valmistella kolmikannassa eli siten, että valmistelussa on mukana hallituksen lisäksi työntekijäpuoli ja työnantajapuoli. Mitään veto-oikeutta ei kuitenkaan työmarkkinaosapuolilla ole, eli jos sopuun ei kolmikannassa päästä, hallitus tekee päätökset.

Satonen kuitenkin vakuuttaa, että ideana on kuunnella myös työntekijäpuolta ja käyttää hyödyksi heidän työmarkkinaosaamistaan.

Satonen sanoo, että jos veto-oikeus olisi, asioita ei saataisi lainkaan eteenpäin. Hän vakuuttaa, että työntekijäpuolella on kuitenkin aidot mahdollisuudet vaikuttaa lainsäädännön sisältöön ja osapuolia kuunnellaan "herkällä korvalla".

"Ilman ulkomaalaista työvoimaa ei pärjätä"

Satosen mukaan on vakava kysymys, miten rasismikohut vaikuttavat siihen, kuinka houkuttelevana kansainväliset osaajat Suomen näkevät. Satosen mukaan on kuitenkin erottava kaksi asiaa.

– Ensimmäinen asia on se, että hallitusohjelmassa ei ymmärtääkseni ole mitään rasistista, eikä ymmärtääkseni hallituksen toimiaikana kukaan ministeri ole omissa lausunnoissaan antanut rasistisia lausuntoja. Tämä keskustelu kumpuaa aiemmin annetuista lausunnoista, hän sanoo.

Hän sanoo, että rasismissa vellovassa keskustelussa riskinä on, että ihmiset saavat käsityksen, että lainsäädäntö ja asenteet olisivat muuttumassa. Satosen mukaan onkin erittäin tärkeää, että tällainen ajatus ei lähde leviämään.

– On päivänselvää, että Suomi ei pärjää ilman ulkomaalaista työvoimaa.

Kolmen kuukauden sääntö tarkasteluun

Esimerkiksi työperusteinen oleskelulupa on tarkoitus sitoa vahvemmin työhön siten, että Suomesta on poistuttava, jos henkilön työsuhde loppuu eikä hän ole kolmen kuukauden kuluessa solminut uutta työsuhdetta.

Kiristyksen ajatuksena on Satosen mukaan se, että kun kyse on työperäisestä maahanmuutosta, halutaan että työntekijä löytää uuden työpaikan.

– Siinä saattaa kuitenkin olla asioita, joita meidän täytyy tarkastella tarkemmin. Korkeammin koulutettujen osalta saattaa olla haasteita, koska siellä on karenssiaikoja ja rekrytointi voi kestää.

Lakko-oikeuden rajoitus ensimmäisenä eduskuntaan

Työmarkkinauudistukset hallitus panee alulle rajoittamalla lakko-oikeutta. Sitä koskevat hallituksen esitykset on tarkoitus tuoda eduskuntaan heti syksyllä istuntokauden alettua.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että poliittiset lakot saavat kestää korkeintaan yhden vuorokauden. Myös tukityötaisteluita rajoitetaan. Jatkossa laillisia tukityötaisteluita ovat ne, jotka ovat kohtuullisia suhteessa tavoitteisiin ja joiden vaikutukset kohdistuvat vain työriidan osapuoliin.

Taustalla on Satosen mukaan se, että hallitus tuo ensimmäisenä eduskuntaan lakko-oikeuden rajoittamisen lisäksi paikallisen sopimisen.

Lakko-oikeuden rajoittaminen voidaan tuoda eduskuntaan nopeammin, sillä lakko-oikeuden rajoittaminen on juridisesti selkeää, kun taas paikallisen sopimisen edistämisessä on enemmän liikkuvia osia.

– Idea on siinä, että nämä ovat juridisesti eri tason valmisteluita, hän sanoo.

Hän painottaa, että lakko-oikeuden rajoittamisessakin kolmikantaisen työryhmän tehtävänä on määritellä kirjauksen sisältö.

Irtisanomissuojan heikennys suunnattu pk-yrityksille

Satosen mukaan pykälän tarkka ja konkreettinen sisältö selviää vasta tarkemmassa valmistelussa. Ideana on kuitenkin se, että henkilökohtaisen irtisanomisen mahdollisuutta kevennetään. Toisena ajatuksena on Satosen mukaan se, että pykälästä saadaan selkeämpi. Hänen mukaan nykyisellään se on epäselvä.