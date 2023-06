Hallituksen kaavailemat lakimuutokset pyrkivät heikentämään ay-liikkeiden valtaa – "Monissa paikoissa työntekijä on pakollinen paha"

Jatkossa myös ensimmäinen sairauspoissaolopäivä olisi työntekijälle palkaton. Lisäksi on kaavailtu muuttaa työsopimuslain nykyistä sääntelyä määräaikaisesta työsopimuksesta siten, että jatkossa työsopimus olisi mahdollista tehdä määräaikaisena myös ilman erityistä perustetta vuodeksi.

– Kaikilla päätöksillä, joita tehdään työaikalainsäädäntöön vuosilomalakia vastaan yksipuolisesti, niiden tarkoitus on murtaa ay-liikkeen asemaa.

Jussi Päiviön mielestä kysymys on ennen kaikkea luottamuksesta, joka tulisi vallita työntekijän ja työnantajan välillä. Karenssipäivä on viesti siitä, että työntekijään ei luoteta. Päiviö luottaa siihen, että suomalainen työntekijä on vastuullinen.