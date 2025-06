Hallituksessa erimielisyyttä irtisanomisesta alisuoriutumisen perusteella

Hallituksen sisällä on erimielisyyttä siitä, voisiko jatkossa alisuoriutuminen olla asiallinen syy työntekijän irtisanomiselle. Työministeri Marttinen puolustaa suunnitelmaa.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) sanoo, ettei alisuoriutumisen tuominen irtisanomisperusteeksi ole hallitusohjelman mukaista.

– Kuten olen sanonut, alisuoriutumista ei löydy sieltä hallituksen sopimasta. Joten tarkastellaan lausuntopalautteen jälkeen ja mennään hallitusohjelmakirjausten mukaan, Purra sanoi toimittajille eduskunnassa tänään torstaina.

– Se ei ole hallitusohjelman mukainen.

Kyse on lausuntokierroksella olevasta lakiluonnoksesta, jolla hallitus haluaa helpottaa irtisanomista. Tavoitteena hallituksella on, että sen myötä yritykset palkkaisivat herkemmin uusia työntekijöitä.

Purra viittaa lakiluonnoksessa olevaan kohtaan, jonka mukaan asiallinen syy irtisanomiselle voisi olla "työntekijästä johtuva jatkuvaluonteinen puutteellisuus työsuorituksessa" eli niin sanotusti alisuoriutuminen.

Aiemmin asiaa on arvostellut perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä.

Hallitus sopi hallitusohjelmassaan vuonna 2023, että "henkilöön liittyvän irtisanomisperusteen sääntelyä muutetaan niin, että työsopimuksen päättämiseen riittäisi jatkossa asiallinen syy".

Tällä hetkellä vaaditaan asiallista ja painavaa syytä. Tarkemmin asiasta ei hallitusohjelmassa kirjattu.

Marttinen: Täysin hallitusohjelman mukaista

Työministeri Matias Marttinen (kok.) puolustaa ministeriönsä lainvalmistelua.

– Kaikki se valmistelu, mitä ministeriössä on tehty, se on täysin hallitusohjelman mukaista, Marttinen sanoi toimittajille eduskunnassa.

Marttisen mukaan kokonaisuudesta on tarkoitus neuvotella ja saada se valmiiksi kesäkuun aikana. Hän totesi, että hallituksen sisällä on aina painotuseroja.

– Mutta kuitenkin näistä uudistuksista on hyvin selkeät kirjaukset hallitusohjelmassa, ja niiden pohjalta myös tätä asiaa viety eteenpäin.

Marttiselta kysyttiin, mihin hallitusohjelman kirjaukseen alisuoriutumisen kohta viittaa.

– En nyt mene tässä sen pidemmälle yksityiskohtiin, mutta kuten totesin, meillä on selkeät kirjaukset tästä hallitusohjelmassa, joiden pohjalta tätä valmistelua on tehty. Minusta se kokonaisuus on hyvin tasapainoinen, ja nyt me käydään poliittista keskustelua ja katsotaan, millä tapaa löydetään yhteinen näkemys.

Marttisen mukaan lakiluonnos ei ole tullut perussuomalaisille yllätyksenä, vaan sitä on käsitelty puolueiden välillä ennen lausuntokierrosta. Häneltä kysyttiin, onko julkinen keskustelu asiasta hyväksi hallitukselle.

– Minusta aika paljon järkevämpää olisi käydä ihan normaalisti tuolla neuvottelupöydässä, eikä tällä tapaa julkisuuden kautta.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ei halunnut ottaa asiaan kantaa, vaan ohjasi kysymykset Marttiselle. Orpo sanoi, ettei tunne asiaa riittävällä tavalla.

– Se ei ole mitenkään tavatonta, että kun hallituksessa kun lainsäädäntöä valmistellaan, siellä on erilaisia näkemyksiä. Siksi on parempi, että asiasta vastaava ministeri kommentoi Purran kommenttia.