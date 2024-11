Työministeri Arto Satonen (kok.) esittää MTV:n Uutisextrassa, että Suomeen luotaisiin uusi työmarkkinamalli Tanskan esimerkin mukaan. Se tarkoittaisi muun muassa irtisanomissuojan heikentämistä merkittävästi.

Suomessa työntekijän irtisanominen tapahtuu useimmiten muutosneuvotteluiden kautta tuotannollista tai taloudellisista syistä. Joissakin tapauksissa yksittäinen työntekijä voidaan asiallisesta ja painavasta syystä irtisanoa esimerkiksi epäasiallisen käytöksen takia.

Tanskassa näin ei ole ollut lähes 20 vuoteen, kun työmarkkinoilta poistettiin irtisanomissuoja lähes kokonaan. Ainoastaan raskaana olevilla on jonkin verran suojaa, mutta muuten työnantaja voi irtisanoa työntekijöitä lähes mielensä mukaan.

Samalla työttömyysturvaa on korotettu huomattavasti, jotta työttömäksi jääminen ei olisi kova taloudellinen isku.

Työministeri Arto Satonen (kok.) haluaa tämän mallin Suomeen .

– Tanskassa on erittäin matala irtisanomissuoja, joka vaikuttaa siihen, että yritykset uskaltavat työllistää. Samalla siellä on korkea työttömyysturva, mutta se luo perustaa taas siihen, että ihmiset hyvin nopeasti työllistyvät uudelleen. Lisäksi siellä on erittäin toimivat ja kattavat te-palvelut, jotka ovat erittäin velvoittavat, Satonen sanoo MTV:n Uutisextran haastattelussa.

Kokoomuksen Ajatuspaja Toivon selvityksen mukaan Tanskassa työttömyysturva on korkeimmillaan noin 2 600 euroa kuukaudessa, kun tuen suuruudelle on pantu katto.

Järjestelmä on talouden laskusuhdanteessa kallis julkiselle taloudelle, mutta on tuonut Tanskaan työvoiman ripeää liikkuvuutta.

Katso Arto Satosen koko Uutisextra-haastattelu MTV Katsomosta!

Parlamentaarinen valmistelu ehkä käyntiin

Tanskan malliin kuuluu lisäksi se, että työnhakijan on hyvin aktiivisesti etsittävä uutta työtä saadakseen täyttä työttömyysturvaa.

Tanskassa työllisyyspalvelut ovat kuntien vastuulla ja näin on ensi vuodesta lähtien myös Suomessa. Ensimmäisiä askelia tanskalaiseen suuntaan on siis jo otettu.

Satonen yrittää käynnistää uudesta työmarkkinamallista parlamentaarisen valmistelun seuraavaa hallituskautta varten ensi keväänä.

Valmistelun toteutuminen edellyttäisi sitä, että vasemmiston olisi suostuttava irtisanomissuojan heikentämiseen ja vaativaan työnhakuvelvoitteeseen. Oikeistoa voi puolestaan närästää työttömyysturvan parantaminen.

– Tässä mallissa olisi jokaiselle puolueelle jotakin mieluista ja jotakin, jota ei ole helppo ostaa. Jotta tämä etenisi, kaikkien pitäisi tulla poteroista ulos. Ja olen sanonut, että on niin sanotusti syötävä kala ruotoineen. On oltava valmiutta liikkua asioissa, jotka ovat ideologisesti hankalia, Satonen pohtii.

Tanskassa kyseinen työmarkkinamalli on Satosen tietojen perusteella toiminut hyvin.

– Työttömyysaste on erittäin alhainen, jopa alle kolmen prosentin. Mitä voitaisiin sieltä oppia, työministeri painottaa.

Suomessa työttömyysprosentti on kivunnut taloustaantumassa nyt yli kahdeksaan prosenttiin työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan.

Pärjäisivätkö kaikki?

Jatkovalmisteluun vaikuttaa paljon se, minkälaisen vastaanoton työministerin avaus Suomessa lähiaikoina saa.

Yhtenä huolena voi olla se, miten pärjäävät sellaiset pitkäaikaistyöttömät, joiden voimat työnhakuun ovat vähissä.

Omaa aktiivisuutta painottava malli voisi olla heille hankala.

– Tanskan järjestelmässä pystytään myös antamaan henkilökohtaista te-palvelua enemmän, Satonen toteaa.