Trumpin ökygolfkeskus vie vietnamilaisten viljelijöiden maat pilkkahintaan

Vietnamilaisen kylän maanviljelijät joutuvat jättämään pilkkahintaan viljelysmaansa, joiden päälle nousee Trumpin perheen ylellinen golfkeskus. Asiasta uutisoi Reuters.
Viljelysmaat, jotka ovat tuoneet Hung Yenin maakunnassa sijaitsevan kylän asukkaille elannon vuosia tai vuosikymmeniä, jäävät pian Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin perheen tukeman 1,5 miljardin dollarin luksusgolfkeskuksen alle.
Korvaukseksi viljelijöille on tarjottu muutamaa tuhatta dollaria käteistä rahaa sekä riisiä.
Reuters pohjaa tietonsa näkemiinsä asiakirjoihin sekä kuuteen suoraan asiasta tietävään henkilöön.
Hung Yenissä sijaitsevalla 990 hehtaarin alueella on kasvatettu tähän asti banaaneja ja muita hedelmiä. Nyt niiden tilalle ollaan siis rakentamassa 54-reikäistä golfkenttää luksusmajoituksineen.
Korvauksena käteistä ja riisiä
Kommunistien hallitsemassa Vietnamissa viljelysmaata hallinnoi valtio. Viljelijöille osoitetaan pieniä lohkoja pitkäaikaiseen käyttöön, mutta viranomaiset voivat päättää ottaa maan takaisin ja jättää protestoinnit huomiotta.
Viralliset korvauspäätökset saataneen ensi kuussa maan pinta-alan ja sijainnin perusteella, mutta Reutersin haastattelemat viljelijät ovat kertoneet niiden liikkuvan 12–30 dollarissa neliömetriltä viljelysmaata. Lisäkorvauksena on tarjottu riisiä.
Korvauksia on kuvailtu pieniksi ja alle vuoden täkäläistä palkkaa vastaaviksi.
Paikallisviranomaisten mukaan viljelysmaan hinta alueella ei ole yleensä ylittänyt 14 dollaria neliömetriltä.
Trumpin perheyritys tulee pyörittämään klubia sen valmistuttua, mutta se ei ole mukana viljelijöille maksettavissa korvauksissa.
Hanke vietiin läpi kauppaneuvotteluiden aikaan
Hanke edustaa ensimmäistä "diiliä", johon Trumpin perheyritys on ryhtynyt Vietnamissa maiden välisen merkittävän kauppasopimuksen solmimisen jälkeen.
Resortin rakentaminen aloitettiin samaan aikaan, kun Vietnam solmi kiireellä merkittävää kauppasopimusta Yhdysvaltojen kanssa. Viennistä hyvin riippuvaista maata uhkasivat 46 prosentin tullit, jotka sittemmin lievennettiin monien tuotteiden osalta 20 prosenttiin.
The New York Times kiinnitti jo keväällä huomiota hankkeen epätavallisen nopeaan hyväksyntään sekä siihen, että projektia edistettiin ohittaen ainakin puoli tusinaa lain edellyttämää vaihetta, mukaan lukien ympäristövaikutusten arviointi.
Valkoinen talo on kiistänyt vihjaukset eturistiriidasta. Sen mukaan Trump Organization liiketoimineen on täysin erillään kauppaneuvotteluista, ja Donald Trumpin varat ovat hänen lastensa hallinnoimassa rahastossa.
Kuitenkin kesäkuussa julkaistujen tietojen mukaan rahastonkin tulot valuvat lopulta presidentin taskuun, kertoo The Guardian.
Vietnamin pääministeri Pham Minh Chinh on kuvaillut projektin olleen tärkeässä roolissa maiden välisten suhteiden syventämisessä. Pääministeri on myös lupaillut kyläläisille reiluja korvauksia ja toivonut golfkeskuksen luovan työpaikkoja ja parantavan elintasoa.
Jotkut kyläläisistäkin näkevät golf-kentässä mahdollisuuksia, mutta etenkin monet iäkkäät viljelijät pelkäävät, etteivät löydä vaihtoehtoista elinkeinoa.
– Koko kylä on huolissaan tästä projektista, koska se tulee viemään maamme ja jättämään meidät työttömiksi, sanoi Reutersin haastattelema viljelijä Nguyen Thi Huong.