Media: Trump pidentää Kiinan kanssa sovittua tullivälirauhaa

Yhdysvaltalaismedia CNBC:n mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pidentää Kiinan kanssa sovittua tullivälirauhaa 90 päivällä. CNBC:lle puhuneen Valkoisen talon lähteen mukaan Trump on allekirjoittanut määräyksen, joka estää Yhdysvaltojen korkeita tulleja tulemasta uudelleen voimaan.
Kiinan ja Yhdysvaltojen välille aiemmin sovitun tullivälirauhan on ollut määrä päättyä tiistaina.
Maat sopivat toukokuussa, että niiden toisilleen asettamat yli sadan prosentin rangaistustullit menevät tauolle. Tauon aikana Yhdysvaltain asettamat tuontitullit ovat olleet 30 prosentissa, Kiinan vastatullit 10 prosentissa.
Trumpin hallinto oli ennen toukokuun sopua asettanut yhteensä 145 prosentin edestä tuontitulleja suurelle määrälle kiinalaistuotteita. Kiina on vuorostaan vastannut omilla 125 prosentin tulleillaan.
Trump: Hyvä suhde Xihin
Katsotaan mitä tapahtuu, Trump sanoi maanantaina tiedotustilaisuudessa, kun toimittaja kysyi presidentiltä tullineuvotteluista Kiinan kanssa.
– Minun ja presidentti Xin suhde on erittäin hyvä, Trump sanoi.
Jatkoa tullisovulle on odotettu sen jälkeen, kun Kiina ja Yhdysvallat neuvottelivat viime kuun lopussa Ruotsissa. Tuolloin Yhdysvaltojen edustaja sanoi, että mahdollinen tullisopu jäi odottamaan Trumpin päätöstä.