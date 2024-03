450 miljoonaa tarvitseva Trump voi saada pörssistä helpotusta maksuvaikeuksiin – ellei ole jo liian myöhäistä

Kuoriyhtiön osakkeet sukelsivat pörssissä

DWAC on niin sanottu SPAC-yhtiö, eli pörssiin listautunut kuoriyhtiö, jonka tarkoituksena on sulautua listautumattoman yrityksen kanssa. Yhtiön uskotaan nimittävän uudelleen Trumpin mukaan.

Yritysten yhdistyminen sai perjantaina osakseen kritiikkiä Washingtonissa toimivalta Citizens for Responsiblity and Ethics -järjestöltä (CREW), joka huomautti, että DWAC:n suurin osakkeenhaltija noin kahdella prosentilla oli Susquehanna International Group, jota johtaa republikaanien lahjoittaja Jeff Yass.

"Hän tarvitsee rahaa"

Yhdysvaltalaismedian mukaan osavaltion syyttäjä Letitia James on ryhtynyt alustaviin toimenpiteisiin Trumpin omaisuuden takavarikoimiseksi New Yorkissa, mutta lisää oikeudellisia toimia tarvittaisiin, jos kiinteistöt aiottaisiin ottaa haltuun.

Asianajajat: Takuusumman kokoaminen mahdotonta

Trump on toistuvasti solvannut New Yorkin tapauksessa syytteet nostanutta osavaltion syyttäjää Letitia Jamesia sekä tapausta käsitellyttä tuomaria Arthur Engoronia ja teki näin myös perjantaina. Samalla hän väitti jälleen ilman todisteita, että New Yorkin tapaus on Bidenin junailema poliittinen salaliitto.