Isoisä pidätettiin kesken koiralenkin, teini vietiin matkalla treeneihin – Trumpin massapidätyksissä jo yli 50 000 ihmistä

Vaalikampanjansa aikana Donald Trump lupasi puhdistaa maan rikollisista ja raiskaajista, mutta yhdysvaltalaismedioiden selvitysten perusteella häkki heilahtaa yhä useammin vähäpätöisistäkin rikkeistä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto on pannut kirjaimellisesti tuulemaan, ja kymmenet tuhannet ihmiset ovat päätyneet Yhdysvaltain maahanmuuttopoliisi ICE:n pidättämiksi.

Trumpin hallinnon tavoitteena on ollut tehostaa pidätyksiä ja karkotuksia, jolloin ihmisiä on tarkoitus poistaa maasta ripeää tahtia sitä mukaan, kun uusia siirtolaisia pidätetään.

Hallinto on kuitenkin ottanut jatkuvasti yhteen oikeuslaitoksen kanssa, eikä presidentin massakarkotus-suunnitelma ole edennyt kitkatta.

Demokraattijohtoiset osavaltiot ovat parhaansa mukaan pyrkineet pysymään Trumpin karkotusoperaatioiden ulkopuolella tai ainakin niin, etteivät ne aktiivisesti auta liittovaltion maahanmuuttoviranomaisia.

Demokraattien käytös on pillastuttanut presidentin, joka on uhannut jopa pidättää vastaan hangoittelijat.

Tuore esimerkki saatiin vastikään New Yorkista, jossa vasemmistolainen muslimi Zohran Mamdani voitti demokraattipuolueen pormestariehdokkuuden.

Hänestä voi siis tulla vaalien jälkeen kaupungin pormestari.

Toimittaja nosti Trumpin kanssa esiin, että Mamdani ei pormestarina välttämättä sallisi maahanmuuttopoliisin ICE:n pidätyksiä kaupungissa.

– Sitten meidän täytyy pidättää hänet, Trump uhkasi.

Rikollisia, vai ei sittenkään?

Uutiskanava CBS kertoi kesäkuun loppupuolella, että lähes puolella maahanmuuttopoliisi ICE:n tyrmissä viruvista ei ole rikosrekisteriä.

Uutiskanavan mukaan pidätetyistä alle 30 prosentilla on rikostaustaa. ICE:llä on valtuudet ottaa kiinni ihmisiä, joiden se epäilee oleskelevan Yhdysvalloissa laittomasti.

Lisäksi putkaan voivat joutua sellaiset ulkomaalaiset, joiden maassaolon edellytyksiä tai jatkoa selvitetään esimerkiksi rikoksen vuoksi.

Trump on vannonut karkottavansa maasta "pahimman pohjasakan" sekä rikolliset.

Presidentti Trump tutustui hiljattain Floridaan avattuun pidätyskeskukseen, joka on saanut lempinimen "Alligaattori Alcatraz".Credit: ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo

Myös CNN uutisoi kesäkuussa, että vain pienellä osalla pidätetyistä on rikostaustaa. Tilastojen tarkemmasta perkaamisesta on selvinnyt myös, että niistäkin pidätetyistä, joilla on rikostaustaa, valtaosalla kyseessä ovat olleet pienet rikosasiat.

CNN:n mukaan valtaosalla maahanmuuttopoliisin pidättämistä ihmisistä ei ole kontollaan maahanmuuttorikkomuksia tai esimerkiksi liikennerikkeitä vakavampia asioita.

Tällä hetkellä maahanmuuttopoliisin kiinniottamina arvioidaan olevan noin 56 000 henkilöä.

ICE:n toiminta on herättänyt laajaa kauhua Yhdysvaltain siirtolaisväestössä, sillä liittovaltion agentit ovat iskeneet siirtolaisten asuttamiin naapurustoihin.

Ihmisiä on pidätetty esimerkiksi työpaikoiltaan kesken päivän, tai muiden arkisten toimien yhteydessä.

Los Angelesin alueella agentit iskivät hiljattain rautakauppoihin pidättäen kymmeniä ihmisiä.

Coloradossa kuubalaistaustainen 67-vuotias isoisä Baldomero Noa-Castaneda joutui ICE:n agenttien pidättämäksi ollessaan ulkoiluttamassa koiraa.

CBS:n mukaan mies on elänyt Yhdysvalloissa jo pidempään kuin kotimaassaan Kuubassa.

Noa-Castaneda saapui Yhdysvaltoihin 1980-luvulla. Hänelle oli annettu karkotusmääräys, mutta omaisten mukaan 1990-luvulla tuomari oli heittänyt tapauksen roskiin.

Miehen juristi oli tuolloin kertonut, ettei Noa-Castaneda olisi vaarassa joutua karkotetuksi.

– Kaikki juristit kertoivat hänelle, että tilanne on kunnossa eikä hänen tarvitsisi murehtia kansalaisuudesta tehdäkseen töitä työluvalla, yksi lapsenlapsista Alexis Castorena kertoo.

CBS:n mukaan miehellä on Coloradossa asumisensa aikana kaksi pientä rikosasiaa. Miehen kerrotaan jääneen kiinni näpistelystä vuonna 1995. Vuonna 1999 hänen kerrotaan nauttineen julkisella paikalla alkoholia.

Perheen mukaan kyseisten tapausten ei tulisi kuvastaa millään tapaa isoisän 47-vuotista oleskelua Yhdysvalloissa.

Sellit pullistelevat liitoksistaan

Hallinto asetti alkukesästä valtakunnalliseksi tavoitteeksi pidättää 3000 siirtolaista päivässä.

Massapidätysten ja ratsioiden seurauksena pidätyskeskukset pullistelevat liitoksistaan, ja hallinto pumppaa järjestelmään miljarditolkulla lisää varoja.

Myös sopimuksia yksityisiä vankiloita tai pidätyslaitoksia ylläpitävien yritysten kanssa on laajennettu.

New York Timesin mukaan pidätettyjä siirtolaisia olisi pidetty epäinhimillisissä oloissa vailla riittävää mahdollisuutta peseytymiseen ja lääketieteelliseen apuun.

Trumpin hallinto on kiistänyt väitteet jyrkästi ja valittanut muun muassa siitä, ettei siirtolaisia ole voitu ”lähettää lopulliseen päämääräänsä” riittävää tahtia muun muassa oikeuskäsittelyjen takia.

Vaikeat olot

18-vuotias Marcelo Gomes on yksi ICE:n hampaisiin joutuneista. Milfordissa Massachusettsissa asuva nuorukainen pidätettiin toukokuussa hänen ollessaan matkalla lentopalloharjoituksiin.

New York Timesin mukaan Brasilialainen Gomes on asunut Yhdysvalloissa seitsemänvuotiaasta saakka. Maahan hän saapui viisumilla, joka on umpeutunut jo kauan sitten.

Gomes kertoo viettäneensä kuusi päivää ikkunattomassa täpötäydessä huoneessa ICE:n eräässä toimistossa, ennen kuin pääsi vapaaksi takuusummaa vastaan.

Nuori mies kertoo, että jopa 40 miestä kohden käytössä oli yksi ainoa WC, mitä ei voinut käyttää muiden näkemättä.

Pidätetyt olivat nukkuneet betonilattialla foliopeitteiden alla.

Gomes kertoo laihtuneensa kuudessa päivässä reilut kolme kiloa, sillä ruokaa oli tarjolla vähän ja sen laatu oli huonoa.

– Huuhdoin ruoan alas veden mukana, hän kuvaa kokemustaan.

Gomesin mukaan hän ei päässyt pidätyksensä aikana kertaakaan suihkuun eikä voinut vaihtaa vaatteitaan.

Myös Washingtonin osavaltiossa sijaitsevasta Tacomasta on saatu huolestuttavia uutisia.

Ihmisoikeusryhmä La Resistencian mukaan yksityisen GEO-groupin pidätyskeskuksen olojen kerrotaan heikentyneen rajusti sen jälkeen, kun kiinniotettujen määrä on kasvanut.

Asianajaja Alejandra Gonza kertoo New York Timesille, että vartijat ovat olleet niin ylityöllistettyjä, etteivät vangit ole saaneet ruokaa vasta kuin hieman ennen keskiyötä.

Myös ulkoilun järjestäminen piha-alueella on takkuillut. Asianajajan mukaan myöskään perheiden pidätetyille lähettämää raha-apua ei ole välttämättä toimitettu perille.

Rahalla pidätetyt voivat ostaa esimerkiksi ruokaa, hygieniatuotteita tai soittaa puheluita.

Gonza kertoo myös tapauksista, joissa pidätettyjä on asetettu pitkään eristykseen tai erityiseen valvontaan itsemurhariskin vuoksi.

Näitä eristystoimia on asianajajan mukaan tehty tilanteissa, joissa pidätetyt ovat valittaneet oloistaan.

"Kuin sardiinit"

Demokraatit ja ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet Trumpin hallinnon maahanmuuttolinjaa tiukasti.

Edustajainhuoneen kalifornialainen jäsen Judy Chu kirjoitti viestipalvelu X:ssä vierailleensa Kalifornian syrjäisessä Adelantossa sijaitsevassa pidätyskeskuksessa.

Hänen mukaansa aavikkoisella alueella olevassa keskuksessa vallitsevat ”saastaiset, epäinhimilliset olot.”

Jos päivitys ei näy, voit katsoa sen täältä.

Kongressiedustajan mukaan pidätetyt eivät olleet pystyneet pitämään asianmukaisesti yhteyttä omaisiinsa ja asianajajiinsa.

– He eivät olleet voineet vaihtaa alusvaatteitaan kymmeneen päivään, Judy Chu havainnollisti olosuhteita.

Yksityisiä vankiloita muun muassa Kaliforniassa, Pennsylvaniassa ja Washingtonin osavaltioissa pyörittävän GEO Groupin edustaja Christopher V. Ferreira on kiistänyt jyrkästi kongressiedustajan väitteet.

Ferreiran mukaan laitoksissa on tarjolla ympärivuorokautista lääketieteellistä apua, asianmukaista ravintoa sekä vierailumahdollisuudet. Lisäksi yhtiön edustaja korostaa, että laitokset toimivat liittovaltion viranomaisten valvonnassa.

– Sopimuksemme asettavat tiukat rajat laitoksen kapasiteetille, yksinkertaistetusti ilmaistuna, laitoksemme eivät ole koskaan liian täynnä.

Siirtolaisia on New York Timesin mukaan säilytetty myös Los Angelesissa sijaitsevan liittovaltion rakennuksen kellarissa.

Kyseinen tila on tarkoitettu ihmisten lyhytaikaiseen, korkeintaan 12 tunnin mittaiseen kiinniottoon, minkä jälkeen ihmiset tulisi joko päästää vapaaksi tai siirtää varsinaiseen ICE:n pidätyskeskukseen.

Mediatietojen mukaan ICE:n kellarissa sijaitsevassa ”prosessointikeskuksessa” on kuitenkin pidetty ihmisiä päivätolkulla.

– He ovat siellä kuin sardiinit purkissa, kuvailee ilmaista oikeusapua tarjoavan Public Counsel -järjestön edustaja, asianajaja Mark Rosenbaum.

Suo, vangit ja alligaattorit

Presidentti Donald Trump on tunnettu erilaisista julkisuustempuistaan. Hiljattain hän vieraili eteläisen Floridan kuuluisalle Everglades-suoalueelle perustetussa uudessa pidätyskeskuksessa.

Laitokselle on ehditty jo antaa lempinimi ”Alligaattori Alcatraz”, San Franciscon edustalla sijaitsevan legendaarisen saarivankilan hengessä.

Trump kehui vuolaasti keskuksen mahdollisuuksia.public domain sourced / access rights from Blueee / Alamy Stock Photo

Aiemmin Trump nosti esiin myös itse alkuperäisen saarivankilan ottamisen takaisin käyttöön. Vuosikymmeniä nähtävyytenä toimineen vankilan ottaminen takaisin alkuperäiseen käyttöönsä maksaisi kuitenkin tähtitieteellisiä summia.

New York Timesin mukaan Floridan oikeusministeri James Uthmeier on kehunut uuden pidätyskeskuksen kustannustehokkuutta, sillä laitosta ympäröivät suoalueet kuhisevat suolla viihtyviä eläimiä, kuten alligaattoreita ja käärmeitä.

Trump on kehunut vuolaasti laitoksen potentiaalia.

– Pian täällä pidetään joitain maailman säälimättömimmistä ja vaarallisimmista siirtolaisista.

Trumpin mukaan jopa paatuneimmille rikollisille pako Alligaattori Alcatrazista olisi silkkaa helvettiä.

– Ympärillämme on mailitolkulla petollista suomaata.

Aiemmin vierailupäivänään presidentti oli jo todennut, että "opetamme heille, miltä tuntuu paeta alligaattoria, jos he karkaavat vankilasta".

Ikuinen riita

Laiton siirtolaisuus on yksi Yhdysvaltoja eniten jakavista kiistakysymyksistä.

Arvioiden mukaan maassa asuisi noin 12 miljoonaa laitonta siirtolaista. Monet heistä käyvät työssä ja maksavat veroja Yhdysvaltoihin, mutta heillä ei ole tosiasiallista oikeutta oleskella tai asua maassa.

Tämän seurauksena Yhdysvaltoihin on syntynyt käytännössä varjoyhteiskunta. Monet siirtolaisista työskentelevät tehtävissä, joiden täyttäminen voisi muuten olla hankalaa, ja näin tukevat Yhdysvaltain taloutta.

Siirtolaisilla on merkittävä rooli esimerkiksi Kalifornian maatalousalueilla. Osavaltiossa viljellään muun muassa hedelmiä ja viiniä.

Demokraattijohtoinen Kalifornia onkin yksi presidentti Trumpin inhokkiosavaltioista.

Mielenosoittajat vastustamassa "Alligaattori Alcatrazin" perustamista.Credit: ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo

Vahvasti kärjistetysti ilmaistuna Yhdysvaltain maahanmuuttodebatin voi jakaa kahteen karkeaan leiriin.

Maahanmuuttokiistan toisessa päädyssä on konservatiivien näkemys, jonka mukaan Yhdysvalloilla on täysi oikeus valita itse, ketkä maahan saavat muuttaa, ja että maassa tulee vallita järjestys. Konservatiivit ajat tiukempaa maahanmuuttolinjaa.

Toisessa päädyssä puolestaan on liberaalien näkemys, jonka mukaan maassa jo oleskeleville pitäisi tarjota inhimillinen väylä saada laillinen asema maassa.

Näiden näkemysten välillä ovat painiskelleet ennen Trumpia lukemattomat presidentit, eikä yksikään hallinto ole tähän mennessä onnistunut ratkaisemaan asiaa kaikkia tyydyttävällä tavalla.