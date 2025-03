CNN: Trump lypsi Taiwanista 100 miljardin "suojelurahat"

Mikrosirujätti TSMC:n suurinvestointia Yhdysvaltoihin pidetään suojelun ostamisena Donald Trumpilta Kiinaa vastaan.

Donald Trumpin ja maailman vaikutusvaltaisimmaksi kuvaillun yrityksen TSMC:n uusi yhteistyöpanostus on saanut taiwanilaiset pelkäämään, että maata odottaa sama kohtalo kuin Ukrainaa.

Trump ja yli 90 prosenttia maailman edistyneimmistä mikrosiruista valmistava taiwanilainen yritys TSMC ilmoittivat uusista 100 miljardin dollarin (noin 92 miljardia euroa) investoinneista Yhdysvalloissa maaliskuun 3. päivänä.

Uutinen sai useiden taiwanilaisten päättäjien ja asiantuntijoiden selkäkarvat nousemaan pystyyn ja syyttämään Trumpia siitä, että tämä on perinyt maksun todellisuudessa vastineeksi Taiwanin suojelusta, kertoo CNN.

Peking on lisännyt viime aikoina vihamielistä käyttäytymistään Taiwania kohtaan järjestämällä sotaharjoituksia sekä Taiwanin saarta ympäröivillä vesialueilla että ilmatilassa.

Kiinan hallitseva kommunistinen puolue pitää Taiwania osana aluettaan, vaikka se ei ole koskaan hallinnut sitä, ja on vannonut ottavansa itsehallinnollisen saaren hallintaansa tarvittaessa väkisin.

Säilyttääkseen itsenäisyytensä Taiwan on tukeutunut Yhdysvaltojen sotilaalliseen ja poliittiseen tukeen.

TSMC:n tuottamat edistyneet mikrosirut toimivat kaikessa älypuhelimista tekoälyyn ja aseisiin. Siksi monet Taiwanissa uskovat, että maailmanlaajuinen riippuvuus sen puolijohteista toimii pelotteena mahdollista Kiinan hyökkäystä vastaan.

– Mitä enemmän TSMC tuottaa Yhdysvalloissa, sitä pienempi on Taiwanin geopoliittinen merkitys ja sitä pienempi on USA:n kannustin auttaa Taiwania tulevaisuudessa, kommentoi investointia Taiwanin parlamentin edustaja Ko Ju-Chun, The Guardian kertoo.

Myöskään saaridemokraatin entinen presidentti Ma Ying-jeou ei tuhlannut aikaansa, kun alkoi syyttää edistysdemokratiapuoluetta DPP:tä TSMC:n myymisestä Trumpille "suojamaksuna", kertoo CNN.

– Tämä on suuri kansainvälinen turvallisuuskriisi, jolla on merkittävä negatiivinen vaikutus ihmisten luottamukseen, Taiwanin ja Yhdysvaltojen välisiin suhteisiin ja Taiwanin tulevaan geopoliittiseen asemaan, Ma kirjoitti Facebook-sivuilleen 4.maaliskuuta.

" Tänään Ukraina, huomenna Taiwan "

100 miljardin investoinnit Yhdysvaltoihin aiheuttavat huolta Taiwanissa erityisesti siksi, että Trumpin viimeaikainen retoriikka on aiheuttanut epävarmuutta Yhdysvaltain ja Taiwanin suhteiden tulevaisuudesta.

Trump on toistuvasti syyttänyt Taiwania Yhdysvaltain puolijohdeteollisuuden "varastamisesta". Väite on kiistetty laajasti, mutta viittaa suoraan siihen, että Taiwanin pitäisi maksaa Yhdysvalloille suojelusta, kertoo CNN.

Siksi monelle itsehallintosaarella asuvalle ilmaisu "Ukraina tänään, Taiwan huomenna", on kaikunut vahvana mielessä viime aikoina, kun Trump on lämmittänyt välejään Moskovaan samalla vieraannuttaen perinteisiä eurooppalaisia liittolaisia ja Kiovaa.

Taiwanilaiset näkevät yhtäläisyyksiä demokratiansa ja Ukrainan välillä, ja molemmat kohtaavat eksistentiaalisia uhkia aggressiivisilta, vallanhaluisilta naapurilta, kirjoittaa CNN.

Valkoinen talo on myös painostanut Zelenskyiä allekirjoittamaan sopimuksen, joka antaa Yhdysvalloille pääsyn Ukrainan mineraalirikkauksiin.

Eläkeläinen Tammy Chao ilmaisi CNN:lle syvän huolensa Taiwanin turvallisuudesta.

– Trump sanoi Zelenskylle, ettei tällä ole kortteja pelattavaninaan. TSMC oli Taiwanin paras kortti, Taiwanillakaan ei tule olemaan kortteja pelattavanaan, Chao sanoi.

Myös luottamusta Yhdysvaltoihin löytyy

Finanssialan ammattilainen Fred Lin sanoo uskovansa, että TSMC teki päätöksen Yhdysvaltoihin suunnatuista investoinneistaan varovaisesti.

– Kuka ei maksaisi suojelumaksua Yhdysvaltoihin? Epäilemättä se on eräänlainen suojelumaksu. Se on kansainvälisen politiikan todellisuutta.

Trumpin hallinnon virkamiehet ovat kuitenkin sanoneet jo aiemmin, että Yhdysvaltojen on vähennettävä osallistumista Euroopan turvallisuuteen keskittyäkseen Aasiaan ja Kiinan uhkaan.

Ennen valintaansa Yhdysvaltain varapresidentiksi JD Vance oli selkeästi huolissaan siitä, että Yhdysvaltojen tuki Ukrainalle voisi haitata sen kykyä auttaa Taiwania Kiinan mahdollisen hyökkäyksen sattuessa.

Minyen Chiangin mukaan kuitenkin se, ryhtyykö Kiina sotilaallisiin toimiin Taiwania vastaan, määräytyy viime kädessä maan ydinintressien perusteella, jotka eivät ole pelkästään riippuvaisia saaren roolista globaalissa sirutuotannossa.

Chiang työskentelee demokratian, yhteiskunnan ja kehittyvän teknologian tutkimuslaitoksessa, valtion rahoittamassa Taipeissa toimivassa ajatushautomossa.

"Kun suostuu kiristykseen, sillä ei ole loppua"

Taiwanin presidentti Lai Ching-te sanoi, että Taipei ei kohdannut Washingtonin painostusta tehdessään TSMC-sopimusta, joka oli yhtiön mukaan suurin ei-amerikkalaisen yrityksen koskaan tekemä investointi Yhdysvaltoihin.

Investointia selitettiin lisääntyneellä vahvalla kysynnällä amerikkalaisilta asiakkailta, kuten Applelta, Nvidialta, AMD:ltä, Qualcomilta ja Broadcomilta, jotka halusivat vähentää mahdollisia toimitusketjun riskejä valmistuttamalla sirut paikallisesti.

TSMC:n toimitusjohtaja C.C.Wein mukaan uuden sukupolven sirunvalmistusteknologian kehitys jää Taiwaniin ja olisi edelleen 10 kertaa suurempaa kuin Yhdysvaltojen laitoksissa.

Trump on aiemmin uhannut asettaa 25 prosentin tulleja puolijohteisiin autoille ja lääkkeille jo ensi kuussa. Kauppaministeri Howard Lutnick kertoi TSMC:n investoinnista ilmoittaessaan, että yhtiö päätti laajentaa toimintaansa Yhdysvalloissa tullien uhan vuoksi, eikä sille ole annettu lisätukia, kertoo CNN.

TSMC:n Yhdysvaltoihin tekemän uuden sijoituksen myötä Trumpin odotetaan lisäävän painetta muihin suuriin yrityksiin, sanoi Chicagon yliopiston Booth School of Businessin ekonomisti Chang-Tai Hsieh CNN:lle.

Hsieh sanoi, että on selvää, että TSMC:n ja muiden yritysten on tehtävä kaikkensa tehdäkseen Trumpista onnellisen. Hän varoitti myös tällaisiin myönnytyksiin liittyvistä riskeistä.

– Kun suostut kiristykseen, sillä ei ole loppua, Hsieh huomautti.