Yhdysvaltojen iskuissa väitettyihin huumeveneisiin on kuollut yli sata ihmistä.

Yhdysvaltain asevoimat kertoo tehneensä jälleen uuden iskun veneeseen, jota väitetysti käytettiin huumeiden salakuljetukseen.



Asevoimien mukaan maanantaina Tyynellämerellä tehty isku tapahtui kansainvälisellä merialueella. Iskussa kuoli kaksi ihmistä.



Yhdysvaltain asevoimat on tehnyt kymmeniä vastaavanlaisia iskuja väitettyihin huumeveneisiin Tyynellämerellä ja Karibialla. Iskuissa on kuollut yli sata ihmistä.



Yhdysvaltain hallinto ei ole esittänyt todisteita väitteilleen, että iskujen kohteina olleita veneitä olisi käytetty huumeiden salakuljettamiseen.

Yhdysvallat iski jälleen väitettyyn huumeveneeseen.AFP / Lehtikuva

Yhdysvaltain hallinto on pyrkinyt perustelemaan iskuja sillä, että se käy huumeiden vastaista sotaa eikä aseellisissa konflikteissa vihollistaistelijoilla ole samoja oikeuksia kuin siviileillä.



Useat kansainvälisen oikeuden asiantuntijat ja ihmisoikeusjärjestöt ovat pitäneet iskuja ilman oikeudenkäyntiä tapahtuvina teloituksina, jotka ovat kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisten sopimusten vastaisia.



Maanantaina Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vahvisti, että Yhdysvallat oli tehnyt iskun Venezuelassa satama-alueelle. Isku on mahdollisesti ensimmäinen Yhdysvaltojen huumeiden vastaiseen kampanjaan liittyvä isku maalla olevaan kohteeseen Latinalaisessa Amerikassa.