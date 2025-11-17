Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehottaa edustajainhuoneen republikaaneja äänestämään edesmennyttä seksuaalirikollista Jeffrey Epsteiniä koskevien asiakirjojen julkaisemisen puolesta.
Trumpin mukaan hänellä ei ole mitään salattavaa.
Edustajainhuoneen on määrä äänestää asiasta tällä viikolla.
Viime viikolla edustajainhuone julkaisi jo kymmeniätuhansia Epsteiniä koskevia asiakirjoja, joissa Trump mainittiin ainakin toistatuhatta kertaa.
Osa Trumpin vastustajista on syyttänyt presidentin pyrkivän estämään asiakirjojen julkaisemisen omien väärinkäytöstensä peittelemiseksi.