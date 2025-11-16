Sähköpostivaihto on osa Yhdysvaltojen tällä viikolla julkaisemia Epstein-asiakirjoja.
Sosiaalisessa mediassa kiertää hämmentäviä väitteitä ja vitsejä, joiden mukaan Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump olisi harrastanut suuseksiä maan entisen presidentin Bill Clintonin kanssa.
Trump-väitteen ei ole osoitettu pitävän paikkaansa.
Väitteistä ovat uutisoineet myös muun muassa yhdysvaltalaislehti Newsweek ja brittimedia Metro.
Yhdessä julkaistussa sähköpostissa Jeffrey Epsteinin veli Mark Epstein vaikuttaa kysyvän veljeltään arkaluontoisista Trump-kuvista.
– Kysy häneltä, onko (Venäjän presidentillä Vladimir) Putinilla kuvia Trumpista harrastamassa suuseksiä Bubban kanssa, Mark Epstein kirjoittaa.
Viestinnästä ei voi päätellä, onko kehotus esimerkiksi puhdas vitsi tai haluaisiko Epstein tarjota Trump-kuvia Putinille vai ajatteleeko Epstein, että Putinilla voisi olla kyseisiä Trump-kuvia.
Kuka on "Bubba"?
"Bubba" on tunnetusti Yhdysvaltojen entisen presidentin Bill Clintonin lempinimi. Clintonilla oli presidenttiaikanaan salasuhde Valkoisen talon harjoittelijaan Monica Lewinskyyn.
Mark Epsteinin mukaan "Bubba" ei kuitenkaan tässä tapauksessa viittaa Clintoniin, Newsweek kirjoittaa. Epstein ei tarkentanut, kehen nimi viittaisi tai mistä sähköpostissa muuten on kyse.
Sähköpostiviestin "häneltä"-sana vaikuttaa viittaavan Trumpin entiseen pääneuvonantaja Steve Bannoniin, josta Jeffrey Epstein kirjoittaa edellisessä viestissään "kaikki hyvin. Bannon kanssani".
Sähköpostit on julkaistujen asiakirjojen perusteella kirjoitettu maaliskuussa 2018. Yhdysvaltojen edustajainhuoneen valvontakomitea julkaisi sähköpostiviestit osana yli 20 000 asiakirjan pakettia, joka sisältää Epsteinin sähköpostiviestejä ja muita dokumentteja.
Yhdysvaltojen edustajainhuoneen valvontakomitean korkea-arvoisin demokraatti Robert Garcia kuvaili "Bubba"-sähköpostia "hyvin, hyvin kiinnostavaksi" ja hän kertoi myös lukeneensa sen, kirjoittaa brittilehti Metro.
Garcia painotti, ettei komitealla ole tarpeellisia tietoja viestin asianmukaiseen tulkintaan.
– Emme ole varmoja mihin se viittaa. Onko se vitsi? Eikö se ole? Kenestä hän puhuu? Me emme tiedä, Garcia sanoo.
Trumpin päänsärky
Tapauksen julkisuusarvoa on lisännyt se, että Venäjällä on pitkään epäilty olevan jonkinlaista kiristysmateriaalia presidentti Trumpista.
Tällä on selitetty sitä, miksi Trumpin ulkopolitiikan esimerkiksi Ukrainan suhteen on usein tulkittu suosivan Kremliä.
Yhdysvallat on todennut Venäjän tehneen laajamittaista vaalivaikuttamista Trumpin hyväksi. Trump on tavannut kiistää tämän.