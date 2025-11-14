



Trump ei pääse pakoon Epstein-yhteyksiään – kuohunta kaksikon väleistä kiihtyy 13:10 Nämä sähköpostit palauttivat Epsteinin-yhteydet jälleen Donald Trumpin kiusaksi. Julkaistu 6 minuuttia sitten Leo Jaakkonen leo.jaakkonen@mtv.fi Kuohunta presidentti Trumpin väleistä edesmenneen seksuaalirikollisen Jeffrey Epsteinin kanssa kiihtyy. Yhdysvalloissa demokraattipuolue julkaisi keskiviikkona Jeffrey Epsteinin sähköpostikeskusteluja, jotka puolueen mukaan todistavat presidentti Donald Trumpin tienneen Epsteinin harjoittamasta hyväksikäytöstä. Sähköpostit oli lähetetty Epsteinin kumppanille, niin ikään seksuaalirikoksista tuomitulle Ghislaine Maxwellille ja kirjailija Michael Wolffille. Paljastukset ovat kiusallisia Trumpille, joka on jo pitkään vähätellyt suhdettaan Epsteiniin. Asiaa käsiteltiin MTV Uutiset Liven lähetyksessä, jonka näet artikkelin videolta tai MTV Katsomosta. Lue myös: Demokraattien mukaan vasta julkaistut sähköpostit osoittavat, että Trump tiesi Epsteinin rikoksista Uhrin nimi julki Yhdessä Maxwellille vuonna 2011 lähettämässään sähköpostissa Epstein sanoi Trumpin viettäneen tunteja yhden uhrin kanssa Epsteinin talolla.





Uhrin nimi on peitetty, mutta Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt kommentoi Time-lehdelle, että kyseessä oli julkisuudessa Epsteinin hirmuteoista kertonut Virginia Giuffre. Giuffre teki itsemurhan huhtikuussa 41 vuoden iässä.

MTV Uutisten Yhdysvaltoihin erikoistuneen toimittajan Sanna Voltin mukaan republikaanit syyttävät nyt demokraatteja Giuffen nimen piilottamisesta.

– Giuffre kirjoitti kirjassaan, että Trump ei ole tehnyt hänelle koskaan mitään väärää. Republikaanit sanovat, että demokraatit eivät halunneet myöntää, että kyseessä oli Giuffe, koska hän on itse niin sanonut, Voltti sanoo.

Läheiset välit menivät

MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Janne Hopsu huomauttaa, etteivät nyt julkaistut sähköpostit kerro Trumpin olleen seksuaalisessa kanssakäymisessä alaikäisten tyttöjen kanssa.

Se on kuitenkin tiedossa, että Trump ja Epstein olivat läheisissä tekemisissä 1980–90-luvuilla.

– He viettivät paljon aikaa yhdessä. Molemmat olivat hyvin varakkaita ja pyörivät samoissa piireissä New Yorkissa ja myös Floridassa, Hopsu sanoo.

Välit menivät vuosituhannen alussa. Hopsu kertoo Trumpin panneen välit poikki sen vuoksi, että Epsteinin liikekumppanit "varastivat" Guiffren ja alaikäisiä tyttöjä Trumpin kartanolta Mar-a-Lagosta, jossa he olivat töissä kylpylässä.

– Voisi kysyä, miksi siellä oli nuoria alaikäisiä tyttöjä ylipäätään edes töissä.

MAGA-liikkeen sydämenasia

Nyt julki tulleita sähköposteja paljon suurempi paljastus lienee vielä edessä. Yhdysvalloissa on vaadittu laajalti oikeusministeriön ja liittovaltion poliisin FBI:n hallussa olevien niin sanottujen Epstein-asiakirjojen julkaisemista.

– Se on ollut MAGA-liikkeen sydämenasia, ja se oli myös yksi Trumpin vaalilupauksista, Voltti sanoo.

Kyseessä on erityisesti moraalinen kysymys Trumpin MAGA-ydinkannattajajoukolle.

– He ovat paljon rakentaneet identiteettiään tämänkin asian kautta. Jos Trump lapioi tämän piiloon nurkan taakse, se kyllä takuulla kasvattaa painetta tehdä asialle jotain, Hopsu sanoo.

Erityisesti julki on vaadittu Epsteinin niin sanottua asiakaslistaa, eli nimiä niistä henkilöistä, jotka vierailivat Epsteinin pahamaineisella saarella.

– Nyt Trumpin aikana viranomaiset ovat sanoneet, että tällaista asiakaslistaa ei ole olemassakaan, vaikka aiemmin on sanottu, että sellainen on. Se on herättänyt hyvin paljon kysymyksiä, Voltti kertoo.

Trump ei pääse pakoon

Ensi viikolla edustajainhuoneen on määrä äänestää niin sanottujen Epstein-asiakirjojen julkaisemista.

Monta lainsäädännöllistä vaihetta on vielä edessä ennen kuin päätös asiakirjojen julkaisemisesta päätyisi Trumpin pöydälle.

– Paine allekirjoittaa Trumpin niskassa on kova, jos se hänen pöydälleen päätyy.

Epstein-asiakirjat ovat Voltin mukaan asia, josta Trump ei pääse eroon, vaikka kuinka haluaisi.

– Tavalla tai toisella tämä viedään loppuun asti.