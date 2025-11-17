



Trump käänsi kelkkansa Epstein-skandaalissa: Maga-liike sekaisin 13:10 Julkaistu 17.11.2025 21:04 Jarno Miettinen jarno.miettinen@mtv.fi Edustajanhuoneen on määrä äänestää myöhään tiistai-iltana Suomen aikaa edesmenneen seksuaalirikollisen Jeffrey Epsteinin tapausta koskevien asiakirjojen julkistamisesta. Presidentti Donald Trump on yllättäen kehottanut republikaanisen puolueen edustajia äänestämään lakialoitteen puolesta. Edesmennyttä Jeffrey Epsteinia koskevasta vyyhdistä on tullut Donald Trumpille päänvaiva, josta hän ei tunnu pääsevän eroon edes välttelemällä, vähättelemällä tai huomion siirtämisellä muualle. Trump kirjoitti vastikään Truth Social -somealustallaan, ettei ”meillä ole mitään salattavaa” ja kehotti edustajainhuoneen republikaaneja äänestämään lakialoitteen puolesta. Samalla presidentti kutsui Epstein-tapausta ”demokraattien huijaukseksi”, jonka tarkoituksena on "viedä huomio pois republikaanien suuresta menestyksestä". Trump ei perustellut mitenkään, miksi Epstein-vyyhti olisi huijaus. Trump riidoissa vanhan tukijansa kanssa Asiakirjojen julkistukseen tähtäävä aloite sai viime viikolla taakseen tarvittavan 218:n edustajainhuoneen jäsenen allekirjoitukset. Allekirjoittajina oli kaikki kamarin 214 demokraattiedustajaa ja lisäksi neljä republikaania. Näistä kenties tunnetuimpana aiempi kiihkeä Trumpin kannattaja, Maga-liikkeen ikoni , joka on viime viikkoina tuntunut muutoinkin kääntyvän enenevässä määrin Trumpia vastaan - ja Trump häntä vastaan.





Marjorie Taylor Greene

Taylor Greene on sittemmin arvostellut Trumpia myös muista asioista kuten ulkopolitiikan hoidosta ja erityisesti kasvaneista terveydenhuoltokuluista. Taylor Greenen mukaan Trumpin pitäisi keskittyä loppukautensa ajan vain kotimaan asioista koskevaan politiikkaan.

Lakialoitteen alullepanijat edustajainhuoneessa ovat republikaanien Thomas Massie Kentuckystä ja demokraattien Ro Khanna Kaliforniasta. Massie uskoo, että suuri määrä republikaaneja, ehkä jopa yli sata, kannattaa lakialoitetta edustajainhuoneen äänestyksessä.

Jotta lakialoite todella tulisi laiksi, sen pitää edustajainhuoneen hyväksynnän jälkeen saada vielä satajäsenisestä senaatista vähintään 60:n senaattorin ääni.

Tämä on ennakkoarvioiden mukaan vaikeampi tehtävä kuin edustajainhuoneen tuen varmistaminen.

Senaatin mahdollisen hyväksynnän jälkeen Trumpin pitää vielä vahvistaa laki allekirjoituksellaan.

Trump vaatii tutkintaa demokraattien osuudesta

Epstein-kohu on vellonut jo vuosia, mutta se on saanut viime viikkoina paljon uutta polttoainetta.

Demokraattipuolueen jäsenet julkistivat viime viikolla tapaukseen liittyviä sähköposteja, joiden he sanovat osoittavan Trumpin tienneet Epsteinin seksuaalirikoksista.

Tämän jälkeen republikaanit julkaisivat yli 22 000 asiakirjaa, joukossa kuvia ja videoita. Näissä asiakirjoissaTrumpin nimi esiintyy tuhansia kertoa. Lisäksi valtavassa aineistossa esiintyy koko joukko amerikkalaisia ja myös muunmaalaisia mahtihenkilöitä.

Trump on aiemmin jo vähätellyt Epstein-tapauksen merkitystä ja pyrkinyt estämään niiden julkaisemisen.

Myös edustajainhuoneen puhemies republikaani Mike Johnson on vähintään viivytellyt asiassa. Hän lähetti heinäkuussa edustajainhuoneen yllättäen kesälomalle lykätäkseen äänestystä asiakirjojen julkistamsen mahdollistavasta lakialoitteesta.

Viikonloppuna Trump aktivoitui asiassa. Hän ilmoitti määräävänsä oikeusministeri Pam Biondin, oikeusministeriön ja FBI:n selvittämään demokraattien osuutta seksuaalirikosvyyhdissä.

Mediatietojen mukaan Epstein-aineistossa mukaan eturivien demokraattien kuten entisen presidentin Bill Clintonin, entisen valtiovarainministeri Larry Summersin sekä miljardööri Reid Hoffmanin, joka on merkittävä demokraattisen puolueen rahoittaja, nimiä.

Hurjimpien huhujen ja sosiaalisen media spekulaatioiden mukaan Venäjän presidentillä Vladimir Putinilla saattaisi olla hallussaan raskauttavaa materiaalia Trumpin ja Clintonin välisestä seksisuhteesta. Mitään konkreettisia todisteita tällaisesti ei tullut julki.

Maga-liike sekaisin

Suursijoittajana omaisuutensa luonut Epstein otettiin kiinni heinäkuussa 2019 syytettynä ihmiskaupasta.

Epstein kiisti syytteet. Hän kuoli pidätyssellissään elokuussa 2019. Kuolinsyyntutkijan mukaan kyseessä oli hirttäytymällä tehty itsemurha.

Epsteinin pidätyskuva vuodelta 2019.

Epstein oli tuomittu aiemmin vuonna 2008 seksin ostamisesta alaikäiseltä. Epstein sai huomattavan pienen tuomion, vain 13 kuukautta vankeutta, jona aikana hän sai myös käydä vankilasta käsin töissä.

Tämän jälkeen Epsteinia vastaan nostettiin lukuisia siviilikanteita, joita hän sovitteli kymmenien miljoonien dollareiden arvosta.

Epsteinin vaimo, Ghislaine Maxwell tuomittiin rikosvyyhdissä 20 vuoden vankeuteen vuonna vuonna 2021.

Epstein-asiakirjojen julkistus on ollut yksi Trumpia intohimoisesti kannattavan, tai ainakin aiemmin kannattaneen, Maga-liikkeen keskeisistä vaatimuksista.

Liike on ajautunut sisäisiin riitoihin julkistusprosessin myötä.

Osa Maga-aktiiveista uskoo Yhdysvaltoja ja maailmaa hallitsevan seksuaalirikollisten salaliitoon, jota vastaan Trump taistelee.

Liikkeen aktiivit ovat olleet ymmällä, kun Trump ei olekaan vaalilupaustensa mukaisesti ajanut asiakirjojen julkistusta.

Syitä siihen, miksi Trump näyttää kääntäneen kelkkansa, voidaan vain arvailla. Joko hän uskoo, ettei aineistossa ole todella mitään raskauttavaa häntä vastaan, tai sitten hän pelästynyt siitä mahdollisuudesta, että hänen ydinkannattajansa olisivat hylänneet hänen.