Entinen ministeri toteaa ottavansa täyden vastuun yhteydenpidostaan Epsteiniin.

Yhdysvaltain entinen valtiovarainministeri Larry Summers aikoo vetäytyä ainakin väliaikaisesti julkisista tehtävistään edesmenneeseen seksuaalirikolliseen Jeffrey Epsteiniin liittyvien paljastusten vuoksi.

Asiasta kertovat muun muassa yhdysvaltalaismediat CNN, The New York Times ja Politico.

Kuva vuodelta 2004 Harvardin yliopistolta juhlaillallisten ohesta. Epstein kuvassa vasemmalla, Summers oikealla.

Edustajainhuone julkaisi viime viikolla sähköposteja, jotka muun muassa osoittivat, että Summers ja Epstein olivat pitäneet yhteyttä vuosien ajan.

Summers sanoo, että hän on syvästi häpeissään suhteestaan Epsteiniin. Summers sanoo, että hän ottaa täyden vastuun päätöksestään jatkaa yhteydenpitoa Epsteinin kanssa.