Sunnuntaina Trump kuitenkin sanoi, ettei hänellä ole mitään salattavaa ja kehotti republikaaneja äänestämään asiakirjojen julkaisemisen puolesta.

Trumpilla oli aikoinaan läheiset välit Epsteiniin. Osa Trumpin vastustajista onkin syyttänyt Trumpia siitä, että hän on pyrkinyt estämään asiakirjojen julkaisemisen omien väärinkäytöstensä peittelemiseksi.

Trump on toistuvasti kiistänyt kaiken osallisuutensa Epsteinin väärinkäytöksiin. Trumpia ei ole syytetty oikeudessa mistään Epsteiniin tai tämän rikoskumppaniin, niin ikään seksuaalirikoksista tuomittuun Ghislaine Maxwelliin , liittyvästä.

Ex-ministeri vetäytyi viestittelyn takia

Asiasta kertoivat muun muassa yhdysvaltalaismediat CNN , New York Times ja Politico .

Edustajainhuoneen viime viikolla julkaisemat sähköpostit osoittivat muun muassa, että Summers ja Epstein olivat pitäneet yhteyttä vuosien ajan. Sähköpostien perusteella Summers oli myös esittänyt seksistisiä kommentteja sekä hakenut Epsteiniltä apua yksityiselämän asioissa.

– Häpeän syvästi tekojani ja tunnistan niiden aiheuttaman tuskan. Otan täyden vastuun väärästä päätöksestäni jatkaa yhteydenpitoa herra Epsteinin kanssa, Summers sanoo medioiden mukaan.

Summers toimii professorina Harvardin yliopistossa ja aikoo omien sanojensa mukaan jatkaa vielä opetustyötään.

Trump vaati viime viikolla, että oikeusministeriö ja liittovaltion poliisi FBI lähtevät tutkimaan muun muassa Yhdysvaltain entisen presidentin Bill Clintonin ja Epsteinin välistä suhdetta. Pian Trumpin esittämän vaatimuksen jälkeen oikeusministeriö kertoi aloittavansa Trumpin haluaman tutkinnan asiasta.