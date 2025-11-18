Yhdysvaltain edustajainhuone on hyväksynyt lähes yksimielisesti lakiesityksen, jolla vaaditaan seksuaalirikoksista tuomittuun Jeffrey Epsteiniin liittyvien tutkinta-asiakirjojen julkaisemista.
Lakiesitys Epstein-dokumenttien julkaisemista hyväksyttiin äänin 427–1. Vain republikaaniedustaja Clay Higgins vastusti esitystä.
Presidentti Donald Trumpin hallintoa on syytetty asiakirjojen julkaisemisen estelystä.
Sunnuntaina Trump kuitenkin sanoi, ettei hänellä ole mitään salattavaa ja kehotti republikaaneja äänestämään asiakirjojen julkaisemisen puolesta.
Trumpin mukaan hänellä ei ole mitään salailtavaa. Hän syyttää koko tapausta demokraattien huijaukseksi.
MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtajan Mari Karppisen mukaan Donald Trump joutui Epstein-asiassa selkä seinää vasten. Katso Karppisen kommentit jutun alussa olevasta videoikkunasta.
Viime viikolla edustajainhuoneen demokraatit saivat neljän republikaanin tuella tarvittavat nimet vetoomukseen, jolla äänestys voitiin pakottaa järjestettäväksi.
Demokraattien lisäksi lakiesityksen odotettiin saavan äänestyksessä taakseen jopa satakunta republikaania.