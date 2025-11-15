Demokraatit julkaisivat keskiviikkona sähköposteja, jotka heidän mukaansa osoittavat, että Trump oli selvillä Epsteinin harjoittamasta hyväksikäytöstä. Demokraattien mukaan yhdessä sähköposteista Epstein kertoo Trumpin viettäneen tunteja yhden uhrin kanssa Epsteinin talossa.

Trump haluaa tutkimuksia Clintonista

Trump vaati aiemmin oikeusministeriötä ja liittovaltion poliisia FBI:tä tutkimaan Epsteinin ja Yhdysvaltojen entisen presidentin Bill Clintonin välisiä yhteyksiä.

– Asiakirjat osoittavat, että nämä miehet, kuten monet muutkin, viettivät suuren osan elämästään Epsteinin kanssa ja hänen saarellaan, Trump kirjoitti omistamassaan Truth Social -palvelussa .

Clintonin ja Epsteinin välisestä vuorovaikutuksesta on puhuttu paljon. Clintonin tiedetään olleen Epsteinin yksityisessä lentokoneessa, mutta ex-presidenttiä ei ole koskaan syytetty mistään.