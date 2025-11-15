Trumpin mukaan hänen suhteensa sittemmin edesmenneeseen Epsteiniin oli huono vuosia. Trump oli aikoinaan tiiviisti tekemisissä Epsteinin kanssa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei hän tiennyt mitään seksuaalirikoksista tuomitun Jeffrey Epsteinin sähköpostiviestistä.
Demokraatit julkaisivat keskiviikkona sähköposteja, jotka heidän mukaansa osoittavat, että Trump oli selvillä Epsteinin harjoittamasta hyväksikäytöstä. Demokraattien mukaan yhdessä sähköposteista Epstein kertoo Trumpin viettäneen tunteja yhden uhrin kanssa Epsteinin talossa.
– En tiedä siitä mitään. He olisivat kertoneet siitä jo kauan sitten, Trump sanoi asiasta kysyneille toimittajille Air Force One -lehtokoneessa.
Floridaan viikonlopuksi suunnannut Trump sanoi, että hänen suhteensa sittemmin edesmenneeseen Epsteiniin oli huono useiden vuosien ajan. Trump oli aikoinaan tiiviisti tekemisissä Epsteinin kanssa.
Demokraattien julkaisemat sähköpostit oli lähetetty Epsteinin kumppanille, niin ikään seksuaalirikoksista tuomitulle Ghislaine Maxwellille ja toimittaja-kirjailija Michael Wolffille.
Demokraatit saivat sähköpostit haltuunsa, kun Epsteinin perikunta kutsuttiin todistamaan aiemmin tänä vuonna.
Trump on toistuvasti kiistänyt kaiken osallisuutensa Epsteinin väärinkäytöksiin, eikä häntä ole syytetty mistään Epsteiniin ja Maxwelliin liittyen.