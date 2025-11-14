Clintonia ei ole syytetty mistään, vaikka hänellä oli yhteyksiä Epsteiniin.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump haluaa oikeusministeriön ja liittovaltion poliisin FBI:n tutkivan edesmenneen seksuaalirikollisen Jeffrey Epsteinin ja Yhdysvaltojen entisen presidentin Bill Clintonin välisiä yhteyksiä.

Samalla Trump vaati perjantaina laajentamaan tutkimuksia useisiin muihinkin tahoihin, muun muassa amerikkalaiseen JPMorgan Chase -pankkiin ja Yhdysvaltojen entiseen valtiovarainministeriin Larry Summersiin.

– Asiakirjat osoittavat, että nämä miehet, kuten monet muutkin, viettivät suuren osan elämästään Epsteinin kanssa ja hänen saarellaan, Trump kirjoitti omistamassaan Truth Social -palvelussa.

Clintonin ja Epsteinin välisestä vuorovaikutuksesta on puhuttu paljon. Clintonin tiedetään olleen Epsteinin yksityisessä lentokoneessa, mutta ex-presidenttiä ei ole koskaan syytetty mistään.