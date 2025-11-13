



Risto E. J. Penttilä: "Trumpin vallankumouksessa on nyt uusi vaihe" 10:30 Trump vaikeuksissa – "Hän joutuu olemaan huolissaan ydinkannattajakunnassaan" Julkaistu 38 minuuttia sitten Piia Turunen piia.turunen@mtv.fi Trumpin johtaman republikaanien "vallankumouksen" eteneminen on alkanut tökkiä, arvioi kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä. Donald Trump on ottanut viime aikoina vastaan iskuja: New Yorkin pormestariksi valittiin viime viikolla sosialisti, kaksi kuvernöörin paikkaa meni demokraateille, tuomioistuimissa kyseenalaistetaan hänen toimiaan ja suhde Jeffrey Epsteiniin herättää huomiota. Lue myös: Trumpin suuri sokki: "Hänen kaupunkiaan johtaa mies, jonka hän leimaa hulluksi kommunistiksi" Trumpin kannatus näyttääkin laskeneen hieman. – Perusasia on se, että tällä hetkellä ensimmäistä kertaa hän joutuu olemaan huolissaan ydinkannattajakunnassaan. Ja tämä on nyt se, miksi voidaan sanoa, että Trumpin vallankumouksessa on nyt uusi vaihe. Se ei enää menekään vain eteenpäin, sanoi Huomenta Suomessa.





Risto E. J. Penttilä

Penttilän mukaan tuomioistuimissa on pantu selkeät rajat sille, mitä Trump voi tehdä.

– Ja yllätys yllätys, hän on pysynyt niissä rajoissa.

– Ja vielä se, että koko tariffipolitiikka on nyt korkeimman oikeuden käsittelyssä. Saattaa olla, että jo ennen joulua tai viimeistään tammikuun lopussa korkein oikeus todennäköisesti päättää, että ainakin osa näistä tariffeista on ollut laittomia.

Penttilä huomauttaa, että New Yorkin pormestarivaalit voitettiin täsmälleen samoilla argumenteilla, joilla Trump nousi johtajaksi.

– Elinkustannukset, mikään ei toimi, halutaan kunnon johtajuutta. Tässä oli yksi varoituksen merkki.

"Nousu vakavaksi kilpailijaksi on nyt alkanut"

Penttilä tuo esiin, että Yhdysvaltain hallinnon sulku ei päättynyt Trumpin avulla vaan sen avulla, että demokraattien senaattorit päättivät tehdä yhteistyötä republikaanien kanssa.

– Tässä on nyt sellaisia piirteitä, jotka vaikuttavat siihen, että Valkoisen talon kyky ohjata kehitystä Amerikassa ei enää ole niin vahva kuin se on ollut vaalien alusta tähän saakka, Penttilä arvioi.

Toisaalta Penttilän mukaan muutosta ei pidä liioitellakaan, vaan paljon riippuu ensi vuoden välivaaleista.

– Jos välivaaleissa republikaanit häviävät, niin silloin tämä vallankumous – käytän vallankumousmetaforaa, koska kyllä tässä on sellaisesta fundamentaalisesta muutoksesta kysymys –, pysähtyy ja jähmettyy, Penttilä sanoo.

– Koko republikaanien visio siitä, että Trumpin jälkeen tulee J. D. Vance taikka Rubio ja republikaanien vallankumous ikään kuin jatkuu, on nyt vaarassa, koska peruskannattajat eivät enää ole mukana niin vahvasti.

Penttilä huomauttaa, että myös Maga-republikaanien tärkeimmän ajatushautomon, Heritage Foundationin, sisällä on kiistaa "liian äärioikeistolaisten mielipiteiden" hyväksymisestä.

– Kyllä minä luulen, että demokraattien nousu vakavaksi kilpailijaksi on nyt alkanut, Penttilä sanoo.

