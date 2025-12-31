Havaijilla nähtiin joulun alla pelottava vaaratilanne, kun kaksi miestä liikkui uhkarohkeasti purkautuvan tulivuoren laavamassojen lähistöllä.
Kaksi henkilöä kuvattiin joulun alla kävelemässä vaarallisen lähellä Kilauea-tulivuoren purkautuvia laavasuihkuja kansallispuistossa Havajilla.
Yhdysvaltain geologisen tutkimuslaitoksen (USGS) nettikameran tallentamassa kuvamateriaalissa miehet liikkuivat edestakaisin kraaterin läheisyydessä, tulivuoren syöstessä laavaa ilmaan. Tutkimuslaitos arvioi laavan nousseen jopa noin 30 metrin korkeuteen.
Kilauea on yksi maailman aktiivisimmista tulivuorista. Lähes 1 300 metriä korkea kilpitulivuori on purkautunut 1950-luvun alkupuolelta lähtien jo reilusti yli 30 kertaa.
Tyypillisesti Kilauea syöksee laavaa korkeintaan vuorokauden ajan ja pitää sitten vähintään muutaman päivän tauon.
USGS:n tietojen mukaan Kilauea on ollut ajoittaisessa purkaustilassa 23. joulukuuta lähtien.
Katso huolta herättänyt tilanne yllä olevalta videolta!