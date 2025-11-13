Epstein pyysi tapaamista venäläisministerin kanssa. Ei ole selvää, toteutuiko tapaaminen koskaan.

Edesmennyttä seksuaalirikollista Jeffrey Epsteiniä koskevat asiakirjat paljastavat Epsteinin käyneen kirjeenvaihtoa Euroopan neuvoston entisen pääsihteerin Thorbjörn Jaglandin kanssa. Asiasta kertoo Politico.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen julkaisemien sähköpostien mukaan Epstein pyysi Jaglandia järjestämään tälle tapaamisen Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin kanssa.

Jagland lupasi ehdottaa asiaa Lavrovin avustajalle. Sähköposteista ei selviä, toteutuiko tapaaminen koskaan.

Edustajainhuoneen on määrä äänestää ensi viikolla loppujenkin Epsteiniä koskevien asiakirjojen julkaisemisesta.