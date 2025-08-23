Epsteinin rikoskumppanin haastattelun sisältö julkaistu: "Trump oli herrasmies"

Seksuaalirikoksista 20 vuodeksi vankilaan tuomittu Maxwell sanoi, ettei hän ole nähnyt Trumpin käyttäytyvän epäasiallisesti.

Yhdysvalloissa oikeusministeriö on julkaissut seksuaalirikoksista tuomitun Jeffrey Epsteinin rikoskumppanin Ghislaine Maxwellin haastattelun sisältöä. Asiasta uutisoivat muun muassa Washington Post ja New York Times (NYT).

Maxwell sanoi haastattelussa muun muassa, ettei hän ole nähnyt presidentti Donald Trumpin käyttäytyvän epäasiallisesti.

– En oikeastaan koskaan nähnyt presidenttiä minkäänlaisessa hierontatilanteessa, Maxwell sanoi.

– En ole koskaan nähnyt presidenttiä missään sopimattomassa asetelmassa millään tavalla. Presidentti ei ollut koskaan sopimaton ketään kohtaan aikana, jolloin olin hänen kanssaan. Hän oli kaikin puolin herrasmies, Maxwell sanoi.

Maxwell sanoi Trumpin olleen aina häntä kohtaan ystävällinen.

Lue myös: Jeffrey Epsteinin rikoskumppani siirrettiin matalan turvallisuustason vankilaan

– Ihailen hänen poikkeuksellista saavutustaan presidentiksi tulemisessa. Ja minä pidän hänestä, olen aina pitänyt hänestä, Maxwell sanoi.

Maxwell tuomittiin seksuaalirikoksista 20 vuodeksi vankilaan vuonna 2022.

Trumpilta kysyttiin heinäkuussa, onko hänellä aikeita armahtaa Maxwell.

– Minulla on lupa siihen, mutta en ole ajatellut asiaa, Trump vastasi.

Uhrit vastustivat haastattelua

Yhdysvaltain varaoikeusministeri Todd Blanche haastatteli Maxwelliä heinäkuussa kahden päivän ajan. Blanche on toiminut aiemmin myös Trumpin henkilökohtaisena asianajajana.

Blanche sanoo, että julkaistuista materiaaleista jätettiin pois vain uhrien nimet.

– Uhrien nimiä lukuun ottamatta jokainen sana on mukana. Mitään ei poistettu, Blanche kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Epsteinin uhrit ja heidän perheensä vastustivat haastattelua. He pelkäsivät, että Trump tarjoaisi Maxwellille sopimusta. Uhrien ja heidän perheidensä mukaan Maxwell sanoisi mitä tahansa suojellakseen itseään ja Trumpia.

NYT:n mukaan monet Maxwellin kommentit vaikuttivat mukailevan Trumpin väitteitä. Trump on saanut kovaa kritiikkiä tapaukseen liittyen kannattajiensa suunnalta. Presidentti on vuorostaan sättinyt kannattajiaan näiden "pakkomielteestä" Epsteiniin.

Maxwell siirrettiin pian haastattelun jälkeen Floridan osavaltiossa sijaitsevasta vankilasta matalan turvallisuustason vankilaan Texasiin. Maxwellin asianajaja David Markus sanoi haastattelun jälkeen, ettei Maxwellille annettu oikeusministeriöstä minkäänlaista armahdustarjousta.

Trump pyrkinyt etäännyttämään itseään Epsteinistä

Epstein-tapaus nousi Yhdysvalloissa isosti esille liittovaltion viranomaisten heinäkuussa julkistaman muistion vuoksi.

Muistion mukaan useilla Epsteiniin liittyvillä teorioilla ei ole totuuspohjaa. Trumpin hallinto on muun muassa kiistänyt Epsteinin vuonna 2019 vankilassa tekemän itsemurhan ympärillä liikkuvat salaliittoteoriat.

Monet salaliittoteoreetikot ovat väittäneet, että niin kutsutut "syvän valtion" toimijat ovat piilottaneet tietoja Epsteinin korkean profiilin yhteistyökumppaneista.

Trump oli aikoinaan tiiviisti tekemisissä Epsteinin kanssa. Hän on sittemmin pyrkinyt etäännyttämään itseään Epsteinistä.

Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalin (WSJ) mukaan Yhdysvaltain oikeusministeriö kertoi Trumpille toukokuussa, että tämän nimi esiintyy useita kertoja Epsteiniin liittyvissä tutkinta-asiakirjoissa.

Lehden lähteiden mukaan Epsteinin seksuaalirikoksia käsitelleet asiakirjat sisältävät Trumpin lisäksi satoja muita nimiä. Lehden mukaan ihmisen maininta asiakirjoissa ei kuitenkaan tarkoita, että tämä olisi syyllistynyt mahdollisiin väärinkäytöksiin tai rikoksiin.

Trump on kiistänyt WSJ:n tiedot.

2:14 Tämän takia Jeffrey Epsteinin tapaus puhuttaa taas. (23.7.2025)