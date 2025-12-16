Rallin MM-sarjassa kilpaileva talli M-Sport Ford ilmoitti tiistaina kaksikon, jolla se tavoittelee menestystä tulevalla kaudella MM-pääsarjassa. Talli luottaa irlantilaisvauhtiin, sillä jo tänä vuonna mukana ollut Josh McErlean saa rinnalleen yllätysnimen: MM-tulokas Jon Armstrongin.

Armstrong, 31, on kaksinkertainen junioreiden MM-sarjan hopeamitalisti. Päättyneellä kaudella hän sijoittui toiseksi EM-sarjassa.



– Jon on tehnyt töitä jo pitkään kohti tätä mahdollisuutta (MM-kuljettajana). Hänen vahvat ajonsa EM-sarjassa kauden lopulla tekivät meille mahdottomaksi jättää hänet huomioimatta (kuskivalinnassa), M-Sport Fordin tallipäällikkö Richard Millener totesi MM-sarjan sivustolla.



McErlean kirjasi tänä vuonna yhteensä 28 MM-pistettä. Hän sijoittui sarjassa 11:nneksi. Paras sijoitus oli seitsemäs, johon hän ylsi Monte Carlossa, Suomessa ja Keski-Euroopan rallissa.